Hirschberg-Leutershausen. (nip) In der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) Leutershausen feierten die Schüler der Klasse 3c der Martin-Stöhr-Schule und Autorin Andrea Liebers im Rahmen der Frederick-Woche eine Premiere: Erstmals las die Schriftstellerin aus ihrem vor wenigen Tagen erschienenen Buch "Kaling, Kalong – was kommt nach dem Regen?" vor – ein philosophisches Kinderbuch, das in der KÖB Anlass bot, über den Sinn des Lebens nachzudenken.

Anregende Gespräche kamen in Gang, nachdem eine Schülerin mit Blick auf die Neuerscheinung kommentierte: "Das ist ja noch ein Baby." So ein "Babybuch", darin waren sich alle einig, wird nicht größer und nicht schwerer. Wickeln muss man es auch nicht. Aber ab wann ist denn ein Buch ein Baby? Wenn es geschrieben ist? Oder dann, wenn Text und Illustration zusammenkommen? "Layouten" nennt man das, sagte Andrea Liebers und erkundigte sich, ob die Kinder wüssten, was das bedeutet. "Ja, ich bin englisch – und es heißt ‚leg raus‘", informierte Johann. Ganz richtig im wörtlichen Sinn, bei Büchern geht es aber eher um die "Gestaltung". Jedenfalls wurde das Buch über die Regentropfen 1500 Mal in Litauen gedruckt. Litauen, das wusste ein anderer Drittklässler, ist "ganz, ganz, ganz weit weg von uns", was durchaus richtig ist. Erst muss man nach Norden, dann nach Osten – das dauert eben seine Zeit. Aber ausgeliefert wurde Liebers’ jüngstes Baby von einer Firma in Darmstadt, die nicht ganz so groß ist wie die BASF, wie die Autorin auf Anfrage eines Schülers mitteilte.

Über die Anfänge und ersten Schrittchen eines Babybuchs ging es weiter zum Inhalt. Es ist ein klingendes Buch, weil Regentropfen eben ganz unterschiedliche Geräusche beim Aufprall machen: Landen sie in der Wüste, gibt’s ein eher trockenes "Plopp". Aber wenn sie auf ein Baumblatt tropfen, dann glitzern sie nicht nur wie Brillanten, sondern sie sorgen auch für einen bezaubernden Ton. Andrea Liebers Geschichte handelt von einem kleinen Regentropfen, der zusammen mit vielen anderen in einer Wolke lebt und es liebt, Geschichten zu hören. Wie die Geschichten dorthin kommen und was passiert, als die große Wolke aufbricht und alle Regentropfen landen – das können Kleine und Große in der KÖB selbst nachlesen.

"Wir haben die Bücher da", sagte Ingrid Scholz vom KÖB-Team. Sie hatte die Kinder eingangs auch zur vom Förderverein unterstützten Lesung begrüßt und sie eingeladen, die Einrichtung noch besser kennenzulernen. Über die Frederick-Woche hinaus, in der Kindern das Lesen nähergebracht wird, soll es nun wieder ein Mal im Monat ein Angebot für die dritten Klassen geben. Die 3c gab Schriftstellerin Andrea Liebers an diesem Morgen eine glatte "Zehn" fürs Vorlesen. Besser geht es nicht. "Weil die Geschichte so süß ist", fand ein Mädchen.