Andreas Well. Foto: Kreutzer

Hirschberg. (ans) Die beiden Hirschberger Bündnisse der Selbstständigen seien mit ihren Verschmelzungsaktivitäten einen großen Schritt weiter, heißt es in einem am 18. Dezember versandten Mitgliederschreiben. Damit ist nicht zuletzt die Besetzung des Vorstands gemeint, fehlte doch noch kürzlich ein Kandidat für den Vorsitz. Nun steht fest: Andreas Well, der bisherige Vorsitzende des BDS Leutershausen, stellt sich zur Verfügung.

Eigentlich wollte Well, der seit 15 Jahren die Leutershausener Selbstständigen führt, etwas kürzertreten und war überzeugt davon, dass der BDS "jemand Neuen" braucht. Jetzt entschloss er sich, doch zu kandidieren, "bevor’s gar nicht stattfindet". Nun sieht er es als seine Aufgabe an, die beiden Ortsvereine zusammenzuführen. Allerdings wird er nur für eine Wahlperiode, laut künftiger Satzung drei Jahre, zur Verfügung stehen. "Wenn es jemand vor Ende der Wahlperiode machen möchte, trete ich sofort zurück", betonte Well.

Neben ihm stehen folgende Kandidaten für den Vorstand fest: Zweiter Vorsitzender: Klaus Erdmann, Schatzmeister: Johannes Teutsch, Schriftführer: Walter Gentz (für maximal ein Jahr), Beiräte: aktuell acht Frauen und Männer aus beiden Ortsteilen. Interessierte Beiräte können noch mitmachen.

Auch der Termin für die Gründungsversammlung wurde festgelegt: Am Montag, 10. Februar 2020, um 19.30 Uhr, wollen die Selbstständigen im Bürgersaal des Rathauses zusammen mit Bürgermeister Ralf Gänshirt den nächsten Schritt angehen. Während dieser Versammlung, bei der mindestens sieben Personen anwesend sein müssen, wird die neue Satzung vorgestellt und unterschrieben sowie der Vorstand gewählt.

Jedes Mitglied ist ausdrücklich dazu eingeladen, sich bei der Gründerversammlung als Mitgründer in eine Liste einzutragen. Wenn jemand bei der Gründungsversammlung verhindert sei, wäre dies "nicht weiter dramatisch": Nach der Eintragung im Vereinsregister wird es noch eine Verschmelzungs-Versammlung geben, bei der auch ein Notar anwesend ist. Bei erfolgreicher Annahme der Vereinbarungen werden die Leutershausener und Großsachsener BDS-Mitglieder automatisch Mitglied im dann bereits gegründeten BDS Hirschberg. Die beiden Ortsverbände an sich tagen laut Well nach dem Eintrag ins Vereinsregister voraussichtlich letztmals im Frühjahr und müssen getrennt voneinander der Verschmelzung zustimmen.