Angelika und Thomas Wetter verbrachten zehn Monate in Israel. Thomas Wetter baute in der Großstadt Be’er Scheva, unweit vom Gaza-Streifen gelegen, einen Studiengang auf. Nun berichteten sie mit einem Dia-Vortrag in der Ehemaligen Synagoge von ihren Erlebnissen. Foto: Dorn

Von Julian Baum

Hirschberg-Leutershausen. Mehr als einmal wurde am Samstag die "Faszination Israel" ergründet. Zum Bildervortrag des Arbeitskreises Ehemalige Synagoge Leutershausen teilte Vorsitzender Michael Penk seine eigene Faszination: die Bedeutung Israels für Judentum, Christentum und Islam; das gegenwärtige Verhältnis zu Deutschland; aber auch kulturell die Vielfalt in einem "Land der Gegensätze". Das waren nur einige Themen, die auch den Referenten Thomas und Angelika Wetter während ihres Aufenthalts in Israel begegneten. Mit 60 Besuchern waren die Stühle in der Ehemaligen Synagoge gut gefüllt. In einem Reisebericht und Diashow teilten die Wetters ihre Erlebnisse.

Im Oktober 2019 hatte sich das Paar aufgemacht, Israels Land und Leute kennenzulernen: Thomas Wetter, emeritierter Professor für medizinische Informatik, baute an der Ben-Gurion-Universität des Negev einen Studiengang seines Fachs auf. Die Einreise gestaltete sich schwieriger als gedacht: Während Thomas Wetter mit einem Arbeitsvisum einreiste, hatte Gattin Angelika ein Touristenvisum. Kurios dagegen eine Klausel, die beide unterzeichnet hatten: Im Fall eines frühzeitigen Ablebens würden die Körper zurück nach Deutschland überführt. Israel habe ein Knappheitsproblem an Ruhestätten, wie die Wetters später erfuhren.

Be’er Scheva, die Groß- und Universitätsstadt im Südwesten Israels, liegt nah an Gaza. Im November 2019 wurde in dort ein Anführer der islamistischen Dschihadisten getötet, darauf wurden Raketen zurück nach Israel geschossen. Für wenige Tage schlugen Sirenen Alarm, für die Wetters erschloss sich so auch der Sinn der Raketenschutzfenster. Zu der Zeit wohnten sie noch in einem Gästezimmer der Universität. "Wir fühlten uns mit den Maßnahmen aber eigentlich sicher", so Angelika Wetter. Dennoch schwebte über allem ein "gespenstisches Normalsein", kurz darauf ging das öffentliche Leben wieder seinen Gang.

An Festtagen wie dem Unabhängigkeitstag Israels duftete es im Viertel nach Gegrilltem, erinnerte sie sich; im Winter feierten sie im Kreise ihrer Freunde Hanukkah (Lichterfest). Im Alltag gewöhnten sie sich an die Arbeitswoche, die sich von Sonntag bis Freitagmittag erstreckt. Nur die Sprachbarriere erschwerte den Alltag: Be’er Scheva ist kein Touristenziel, ganz überwiegend waren Schilder und Etiketten auf Hebräisch. Hilfe gab es von den Menschen auf Englisch – ein Garant für Gespräche.

Die Wetters berichteten von Beduinenvölkern, die nicht ausschließlich mehr als Nomaden durch die Wüste ziehen; von nahen Dörfern, die durch Zäune getrennt oder Mauern "gesichert" sind. So vielfältig die Menschen, so reich ist auch die Geschichte der "Siebenbrunnenstadt" Be’eer Scheva. Ein Bild fasste sie pointiert zusammen: Im Vordergrund eine Ruine des Altertums, dahinter ein Viadukt der Römer und am Horizont die Skyline. Obwohl die Stadt heute ein "Technologiehafen" sei, melde sich die Wüste mit Stürmen zurück. Eindrucksvoll zeigte dagegen ein Foto das Solarkraftwerk Ashalim, das die glühende Wüstensonne nutzbar macht. Mit der Corona-Pandemie endeten die Erkundungen abrupt. Beachtlich fanden sie jedoch, wie effizient das "krisenerprobte" Israel die Umstellung meisterte.

Gut eine Stunde dauerte der Vortrag, der Eintritt war zwar frei, doch baten sie um eine Spende für das Kinderheim Neve Hanna, das sich der Aussöhnung der verschiedenen Religionen und Ethnien widme. "Auch muslimische Mädchen werden dort angenommen", so Angelika Wetter.

Der letzte Vortragsteil endete mit etwas Verwirrung: Vorzeitig verließen wenige die Ehemalige Synagoge; fast ging der Dank am Ende des Vortrags im Scharren einiger Stühle unter. Warum der überstürzte Aufbruch, das bleibt wohl ein Rätsel. Mitunter war der Vortrag etwas unstrukturiert, mit "Blick auf die Zeit" hätten sie spontan gekürzt, sagte Thomas Wetter nach dem Vortrag. Zeit für zwei Fragen aus dem Publikum blieb dennoch – und geneigte Zuhörer traf man nach der Veranstaltung im persönlichen Gespräch mit dem Ehepaar.