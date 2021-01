Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Neugierig gucken die Hühner auf den Stuhl, auf dem die RNZ-Redakteurin Platz gemacht hat. Das haben sie wohl nicht so oft in ihrem Revier, dass die Presse vorbeischaut. Dabei stehen gar nicht die elf Hühner der Familie Volk beim Termin im mit viel Natur belassenen Garten in der Hauptstraße, sondern Jamina Volk.

Die Elfjährige ist im Umweltclub Hirschberg aktiv, der im vergangenen Jahr als eins von acht Projekten beim "Jugend hilft!"-Wettbewerb von "Children for a better world" erfolgreich war. Der RNZ erzählt sie nun, warum sie sich für die Umwelt engagiert und wie sie zum Umweltclub gekommen ist. Die Idee zu Letzterem entstand in der Nachmittagsbetreuung der Martin-Stöhr-Schule 2019. "Uns war gerade langweilig, und da haben wir überlegt, was wir machen können", erzählt Jamina. Ein Mädchen malte eine grinsende Erde – und schon waren Idee und Logo gefunden.

Müll sammeln beim Spaziergang

Schon immer lagen Jamina Tiere am Herzen. Katzen mag sie besonders gern. Als sie dann damals in der Grundschule, heute besucht sie das Kurpfalz-Gymnasium in Schriesheim, vom Bienensterben hörte, fand sie das "sehr schlimm".

Und weil Jamina auch schon immer ein Mädchen der Tat war, begann sie sich im Umweltclub zu engagieren. "Wir sind ja die Zukunft; es ist wichtig, dass sich möglichst viele Menschen für die Umwelt engagieren, damit wir alle noch lange auf der Erde leben können", erklärt sie ihre Motivation. Dafür tut Jamina auch einiges. So sammelt sie beispielsweise Müll auf, wenn sie spazieren geht. Oder gießt mit ihrer Mutter Susanne die frisch gesetzten Pflanzen hinter der alten Schillerschule. Das Areal hatte die Gemeinde dem Umweltclub nach der erfolgreichen Wettbewerbsteilnahme zur Verfügung gestellt. Sie befindet sich dabei in guter Gesellschaft: Auch ihre Mutter und ihre größere Schwester leben umweltbewusst. So ist die Schwester beispielsweise Mitglied in der Umwelt-AG am KGS. Und die Mutter achtet unter anderem darauf, Kleidung vor allem Second Hand zu kaufen. Jamina repariert auch schon mal eine Hose selbst, an der das Gummi kaputt war. Papier wird in der Familie Volk immer auf beiden Seiten verwendet. Und in den Urlaub fliegen sie nicht: "Ich bin noch nie in meinem Leben geflogen", erzählt Jamina. "Wir verreisen mit dem Wohnmobil."

Etwas dazugelernt hat sie bei der Akademie "Plant-for-the-planet", die eigentlich live in Weinheim hätte stattfinden sollen. Wegen der Pandemie nahmen die Kinder, darunter der Umweltclub, aber jeweils am heimischen Computer teil. Dort lernten sie mehr über die einstige Schülerinitiative "Plant-for-the-Planet," die 2007 vom neunjährigen Felix Finkbeiner gegründet wurde und heute eine globale Bewegung ist. Das Ziel: die Menschheit motivieren, 1000 Milliarden Bäume zu pflanzen. Jamina fand es spannend zu erfahren, dass Felix damals inspiriert wurde von Wangari Maathai, die in Afrika in 30 Jahren 30 Millionen Bäume gepflanzt hat. Eigentlich war im Rahmen der Akademie auch eine Baumpflanzung geplant, die aber Corona-bedingt nachgeholt werden soll. Für die Teilnahme gab es eine Botschafter-Urkunde und Bücher rund ums Thema Umwelt.

Jamina hofft nun, dass sich noch viel mehr Menschen motivieren lassen, etwas für die Umwelt zu tun. Immerhin hat das Engagement des Umweltclubs Hirschberg auch ein Mädchen am KGS inspiriert, einen Umweltclub zu gründen.