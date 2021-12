Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Seit vielen Jahren gehören an den Adventssonntagen Glühwein und Christstollen, die auf dem Rathausvorplatz vom Bund der Selbstständigen angeboten werden, zur Vorweihnachtszeit in Hirschberg. Dazu lässt Andreas Well weihnachtliche Lieder auf dem Glockenspiel des Rathauses ertönen. Zumindest auf Glühwein und Christstollen mussten die Bürger in diesem Jahr, wie bereits vergangene Weihnachten, aber verzichten. Das Glockenspiel wollte sich Well vom Virus jedoch nicht verbieten lassen. So waren an jedem der letzten vier Sonntage Advents- und Weihnachtslieder am Rathaus zu vernehmen.

Ohne Christstollen und Glühwein fühlte sich Well an die Ursprünge der vorweihnachtlichen Aktion erinnert. Denn am Anfang stand vor rund 25 Jahren einzig das Glockenspiel. "Damals waren es noch wesentlich weniger Glocken", berichtete Well, bevor er die Glocken an diesem letzten Adventssonntag 2021 erklingen ließ. Für die geringe Anzahl an Tönen, die die wenigen Glocken hergaben, mussten die Lieder entsprechend umgeschrieben werden. "Dann kamen aber immer mehr Glocken dazu, da Andreas Well fand, wir brauchen noch diesen oder jenen Ton", ergänzte Bürgermeister Ralf Gänshirt. Dieser nutzte zugleich die Gelegenheit Well mit einem "Bergsträßer Birnentörtchen" und einer Tüte "Weihnachts-Tartufi" dafür zu danken, die Menschen mit seinem Glockenspiel erfreut zu haben.

Zwar habe man wegen der Corona-Pandemie das Glockenspiel nicht offiziell angekündigt, doch hätten sich immer wieder Zuhörer auf dem Rathausvorplatz eingefunden. Auch der eine oder andere vorbeikommende Spaziergänger oder Fahrradfahrer habe angehalten und zugehört."In der Nachbarschaft gingen die Fenster auf, um dem Glockenspiel zu lauschen", hatte Gänshirt außerdem dem beobachtet.

"Die Weihnachtslieder müssen zum Glockenspiel passen", ging Well weiter auf die besondere Art und Weise ein, wie die Lieder auf den knapp 20 Glocken gespielt werden. Langsame Stücke gingen überhaupt nicht, erläuterte er. Und die alten, umgeschriebenen Sätze für das Glockenspiel, die er vor mehr als 20 Jahren angefertigt hatte, spiele er auch nicht mehr. "Meistens improvisiere ich", beschrieb er seine heutige Spielweise. Das konnte man sogleich bei "Ihr Kinderlein kommet" hören. Wer bisher das Glockenspiel an den Adventssonntagen verpasst hat, dem bietet sich an Heiligabend etwa um die Mittagszeit noch eine weitere Gelegenheit, denn dann will Well noch einmal die Glocken erklingen lassen.