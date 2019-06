Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Neu aufgestellt, mit einem veränderten Vorstandsteam und vielen Ideen wollen die Freien Wähler Hirschberg die kommenden Jahre angehen. Das zeigte sich bei der Hauptversammlung, zu der rund 20 Mitglieder gekommen waren. "Ich bin jetzt zehn Jahre als geschäftsführender Vorstand im Einsatz. Das ist lang genug", begründete Alexander May seinen Rückzug als Vorsitzender der Freien Wähler. Zudem sei es der beste Zeitpunkt für Veränderungen, denn junge, motivierte Mitglieder stünden bereit, um Verantwortung zu übernehmen.

Mit dem bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Volker Barzyk stand ein in der Vorstandsarbeit erfahrener Nachfolger bereit, den die Versammlung in Abwesenheit einstimmig wählte. Katharina Goss-Mau wurde einmütig zur neuen Zweiten Vorsitzenden gewählt.

Die Freien Wähler haben einen neuen Vorstand. Vorsitzender Alexander May (3.v.r.) trat nach zehn Jahren nicht mehr an. Neue Zweite Vorsitzende ist Katharina Goss-Mau (5.v.r.). Fotos: Kreutzer

Von den jüngeren Mitgliedern der Freien Wähler kamen sogleich Ideen, wie man künftig die Öffentlichkeitsarbeit gestalten kann. Timo Pipp machte etwa den Vorschlag, einen "Projektpool" zu installieren, in dem Ideen und Hinweise aus der Bevölkerung gesammelt werden, die je nachdem entweder sofort angegangen werden können oder aus denen sich langfristige, größere Projekte ergeben könnten. Sofort fand Pipp einige Mitstreiter, die unter anderem dafür sorgen wollen, dass die Freien Wähler etwa auch auf Instagram vertreten sind, um jüngere Wählergruppen anzusprechen.

Ehrenvorsitzender Manfred Kopp, plädierte aber auch dafür, die Senioren nicht zu vergessen. So seien in seiner Zeit als Vorstand regelmäßig Reisen veranstaltet worden - und das mit großen Erfolg. "Die 45 Plätze im Bus haben wir immer füllen können", erinnerte er sich. In den vergangenen Jahren hätten derartige Reisen, etwa zu besonderen Zielen in der Umgebung, nicht mehr stattgefunden. Die Einstellung dieser Fahrten habe daran gelegen, dass die Vorstandsmitglieder keine Zeit zur Organisation gefunden hätten, erläuterte May und regte an, dass aus dem Kreis der Senioren derartige Reisen organisiert werden.

Das Thema "Wahlen" spielte eine große Rolle in der Versammlung. So blickte May auf die Gemeinderatswahl vor einigen Wochen zurück. Obwohl die Freien Wähler 26,6 Prozent und damit rund 1,8 Prozentpunkte weniger an Wählerstimmen erhielten als vor fünf Jahren, war er mit dem Ergebnis "sehr zufrieden". Immerhin stellen die Freien Wähler mit Werner Volk, der rund 4200 Stimmen bekam, den "Stimmenkönig", und acht FW-Kandidaten konnten jeweils über 1000 Stimmen auf sich vereinigen. Auch das Engagement und die tolle Zusammenarbeit der Kandidaten und Mitglieder der Freien Wähler hatten May überzeugt.

Mit der Bürgermeisterwahl steht die nächste Wahl in wenigen Wochen an. Hierbei haben sich die Freien Wähler darauf festgelegt, Kandidat Ralf Gänshirt zu unterstützen. Er habe nicht nur eine gute berufliche Ausbildung vorzuweisen, sondern auch eine "Lehrzeit" unter zwei Bürgermeistern, so May. Im Auswahlverfahren habe er sich deutlich gegen Christian Würz durchgesetzt, den May als ernst zu nehmenden und seriösen Kandidaten charakterisierte.

"Eloquent in der Wortwahl, äußerst dynamische Vita, mit vielen Aktivitäten", so beschrieb der scheidende Vorsitzende den dritten Kandidaten, Jens Flammann. Viele Projekte habe dieser in seiner beruflichen Laufbahn umgesetzt, doch das Bürgermeisteramt sei kein Projekt. Auch war May die Motivation Flammanns, für dieses Amt zu kandidieren, noch nicht deutlich genug.

Ob beim vierten Kandidaten, Tobias Wolk, Ausbildung und politische Erfahrung für das Bürgermeisteramt ausreichten, konnte May mangels Sachkenntnis nicht beurteilen.

Bei den Wahlen zum Vorstand der Freien Wähler wurde Walter Brand als Schriftführer bestätigt. In den Beirat gewählt wurden: Lysander Ammann, Volker Ehret, Sven Fertig, Viola Kelch, Katharina Mau, Timo Pipp, Yvonne Schuhmann, Frank Tomuschat, Marco Weber, Frank Weihrauch und Matthias Zwipf.