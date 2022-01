Von Annette Steininger

Hirschberg. Die Tage des Anwesens Kreuzgasse 7 scheinen endgültig gezählt. Im Garten hätten gerade die Rodungsarbeiten begonnen und demnächst würden wohl die Bagger anrollen, um sämtliche drei Gebäude abzureißen, schreibt das Bürgerforum für Ortsgestaltung und Ortserhaltung in einer Pressemitteilung.

Dieses wurde im März 2021 vom Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) der Gemeinde ermöglicht. "Und das, obwohl sie sich in ihrer Erhaltungs- und Gestaltungssatzung, die im Mai 2019 nach vierjähriger Arbeit einstimmig verabschiedet worden war, dazu verpflichtet hatte, die historisch gewachsenen Ortskerne besonders zu schützen", kritisiert das Bürgerforum. Durch sie soll gewährleistet werden, dass "keine für das Ortsbild prägenden baulichen Anlagen abgebrochen […] werden, auch wenn diese nicht den Regelungen des Denkmalschutzgesetzes unterliegen".

Aus Sicht des Forums entspricht das Bauvorhaben in der Kreuzgasse 7 den genannten Kriterien: "Es ist in höchstem Maße ortsbildprägend, und es steht nicht unter Denkmalschutz." In seiner Nachbarschaft zur denkmalgeschützten ehemaligen Schule der jüdischen Gemeinde bilde dieses Anwesen einer katholischen Familie (erkennbar an der Madonna in der Giebelwand) außerdem ein einmaliges Zeugnis für christlich-jüdisches Miteinander in der Geschichte Leutershausens.

Trotzdem habe der Ausschuss einem Totalabriss der Gebäude "ohne jegliche Diskussion" zugestimmt, kritisiert das Bürgerforum. Als Grundlage dafür habe eine Bewertung durch den Gutachterausschuss der Gemeinde vom Mai 2019 gedient, die den Gebäuden eine "Restnutzungsdauer von 15 Jahren" bescheinigt. Außerdem werde eine Sanierung "den heutigen Anforderungen an die Wohnfläche" nicht gerecht. "Mehr noch": Es sei den Bauherren sogar gestattet worden, das an der Straße gelegene Wohnhaus in eine Garage mit Einliegerwohnung und die beiden Scheunen zu modernen Wohngebäuden für zwei Familien zu verwandeln.

"Das Bauvorhaben ist das erste nach Inkrafttreten der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung in einem für das Ortsbild äußerst sensiblen Gebiet und muss damit als Präzedenzfall gesehen werden für zukünftige Bauvorhaben in unseren alten Ortskernen", findet das Bürgerforum. Wenn das Argument, ein historisches Gebäude werde den "heutigen Anforderungen an die Wohnfläche" nicht gerecht, auch künftig als Grund für einen Abriss zugelassen wird, werde kein altes Wohnhaus mehr geschützt sein, ist das Forum überzeugt. "Vor allem nicht die kleinen, da sie niedrige Decken und kleine Räume haben. Und dann wird von dem zu schützenden Ortsbild bald nichts mehr übrig sein."

Kürzlich hat sich der Ausschuss mit einer Werbeanlage in der Großsachsener Landstraße befasst – und trotz anderer Auffassung des Baurechtsamts erneut das Einvernehmen versagt, weil sie sich nicht in die Umgebung einfüge. Jetzt soll der Gemeinderat über eine Veränderungssperre und die Aufstellung eines Bebauungsplans entscheiden.

Das Bürgerforum erwartet, dass das Bauvorhaben Kreuzgasse 7 ebenfalls ein weiteres Mal im ATU behandelt wird, "bevor man die endgültige Baugenehmigung erteilt". Auch vermisst es Detailzeichnungen des Architekten. Das Bürgerforum findet, dass der ATU, aber auch der Architekt die Verantwortung dafür tragen, "dass das, was an dieser Stelle entstehen soll, den Komplett-Abbruch zumindest teilweise wiedergutmacht".

Das Bürgerforum betont, dass es sich nicht gegen den Wunsch der beiden Familien stellt, sich hier anzusiedeln. Es geht vielmehr um die Art der Planung und darum, dass von Gemeindeseite keinerlei Versuche unternommen worden seien, den Eigentümern Alternativen vorzulegen, um das Wohnhaus als Wohnhaus zu erhalten. Das Internet sei voll von Video-Beispielen, wie in historischen Gebäuden modern und vor allem individuelle Wohnräume geschaffen wurden. Wenn es der Gemeinde mit den Satzungen und dem Schutz des Ortsbildes wirklich ernst sei, müsse sie viel mehr Energie und Überzeugungsarbeit in dieses Thema stecken. "Sonst hätte man sich den kostspieligen Prozess der Erarbeitung einer Satzung unter Teilnahme eines breiten Querschnitts der Hirschberger Bevölkerung auch schenken können", findet das Bürgerforum.

"Die Gemeinde steckt sehr viel Energie in den Schutz des Ortsbildes"

Das Bürgerforum für Ortsgestaltung und Ortserhaltung kritisiert den Ausschuss für Technik und Umwelt und die Gemeinde für die Entscheidung und das Vorgehen beim Ensemble in der Leutershausener Kreuzgasse 7. Die RNZ hat Bürgermeister Ralf Gänshirt mit einigen Vorwürfen des Forums konfrontiert.

Das Bürgerforum argumentiert, dass dieses Vorhaben als Präzedenzfall gesehen werden müsse für zukünftige Bauvorhaben in den alten Ortskernen. Wie sieht das die Gemeinde?

Für den Abbruch eines Anwesens im Bereich einer Erhaltungssatzung bedarf es immer eines Antrags und einer Genehmigung. Die Prüfung eines Antrags erfolgt stets im Einzelfall. Ein Präzedenzfall wird durch eine Entscheidung nicht getroffen, da sich jeder Einzelfall anders gestaltet.

Nach Auffassung des Bürgerforums für Ortserhaltung und Ortsgestaltung sollte das Bauvorhaben Kreuzgasse 7 wie bei der Werbeanlage ein weiteres Mal im ATU behandelt werden. Ist das überhaupt möglich?

Für die in einem rechtskräftigen Bauvorbescheid positiv beschiedenen Fragestellungen besteht ein Rechtsanspruch auf Genehmigung. Hierzu bedarf es dann auch keiner Entscheidung mehr eines politischen Gremiums. Alle weitergehenden planungsrechtlichen Tatbestände, die nicht bereits durch einen rechtskräftigen Bauvorbescheid geregelt sind, bedürfen des Einvernehmens der Gemeinde. Ob für die Erteilung des Einvernehmens der ATU oder der Bürgermeister nach der Hauptsatzung zuständig ist, muss im Einzelfall geprüft werden. Da sich das Bauvorhaben im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung befindet, muss es auch die Vorgaben dieser Satzung einhalten. Hier spielt die Fassadengestaltung natürlich auch eine Rolle. Die Gestaltungssatzung wurde eigens für den Zweck der Erhaltung des Ortsbildes aufgestellt. In dem sensiblen Bereich der Kreuzgasse werden sicherlich besondere Maßstäbe an die Einhaltung der Satzungsbestimmungen gesetzt.

Das Forum bemängelt auch, dass noch keine Detailzeichnungen vorliegen. Stimmt das?

Die Gestaltungsfragen waren nicht Inhalt der Bauvoranfrage. Im Rahmen eines Antrages auf Bauvorbescheid sind nur solche Vorlagen einzureichen, die zur Beurteilung der konkreten Fragen notwendig sind. Die Prüfung der Gestaltung des Vorhabens ist im Rahmen des Bauantragsverfahrens vorzunehmen. Dementsprechende Bauvorlagen sind mit dem Bauantrag einzureichen. Dieser ist bislang noch nicht eingegangen.

Die Gemeinde müsste mehr Energie und Überzeugungsarbeit in den Ortsbild-Schutz stecken, meint das Forum.

Die Gemeinde steckt sehr viel Energie in den Schutz des Ortsbildes. Neben den in den Gremien zu behandelnden Anträgen gehen regelmäßig Anfragen bei der Gemeinde ein, die täglich geprüft werden. Oftmals finden daraufhin Ortsbesichtigungen und Gespräche mit den Antragstellern oder Architekten statt. Nicht jede Anfrage mündet in einem Bauantrag, der dann in öffentlicher Sitzung behandelt würde. Auch steckt die Verwaltung immer wieder sehr viel Energie in die Beantwortung von Fragen durch das Bürgerforum. Nicht selten finden dazu persönliche Gespräche im Rathaus statt. Der Schutz des Ortsbildes ist eine Aufgabe, die die Gemeinde ebenso ernst nimmt wie die zahlreichen weiteren bedeutenden Themen, die durch die politischen Gremien und hoch motivierten Mitarbeiter beraten, entschieden und abgearbeitet werden.