Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Im Oktober vergangenen Jahres hatte der Hirschberger Gemeinderat beschlossen, das Sportplatzgebäude im Sportzentrum zu sanieren. In einem ersten Bauabschnitt, der eigentlich in diesem Jahr beginnen sollte, war die Sanierung des Innenbereichs vorgesehen. Im zweiten Schritt sollte der Außenbereich erneuert werden. Mit der Sanierung des Innenbereichs könne man aber in die Herbst- und Winterzeit geraten, was bei einigen Gewerken, etwa bei den Estrich- oder den Gipsarbeiten, zu Problemen führt.

Deshalb schlug Bürgermeister Ralf Gänshirt dem Ausschuss für Technik und Umwelt am Montag vor, die beiden Bauabschnitte zeitlich zu tauschen. Außerdem treten bereits jetzt Kostensteigerungen auf. Für die Sanierung des Außenbereichs waren 550.000 Euro eingeplant. "Aktuell sind es 580.000 Euro", berichtete Gänshirt. Er verwies darauf, dass es aufgrund der derzeitigen Kostensteigerungen für Architekten kaum möglich sei, eine verlässliche Einschätzung vorzunehmen.

"Beim Sportplatzgebäude handelt es sich um einen nahezu ungedämmten Fertigbau aus dem Jahr 1973", ging Architekt Peter Göhrig auf die anstehenden Arbeiten und den entsprechenden Zeitplan ein: Im Juli will man beginnen, und im Jahr 2024 soll die Sanierung des Sportplatzgebäudes abgeschlossen sein. Der erste Bauabschnitt mit der Sanierung des Außenbereichs umfasst viele unterschiedliche Arbeiten vom Gerüstbau, über die Fugen- und Betonsanierung bis hin zum Einbau neuer Fenster. "Die alten Fenster sind einfach verglast", wusste Göhrig. Nun sollen neue, robuste Fenster- und Türelemente mit zuschussfähigen Dämmwerten eingebaut werden.

Welche Farbe diese Fenster haben sollen, war zunächst aber unklar. Denn der Fußballverein Leutershausen (FVL) hatte in dem von ihm genutzten Bereich vor einigen Jahren neue Fenster mit einem weißen Rahmen einbauen lassen. Weiß gefiel Göhrig aber gar nicht. "Damit sieht das Haus aus, als ob es eine Brille hätte", fand der Architekt. Deshalb schlug er vor, Fenster mit einem anthrazitfarbenen oder schwarzen Rahmen einzubauen. Die Fenster mit weißem Rahmen sollen zunächst erhalten bleiben und erst ausgetauscht werden, wenn sie kaputt gehen. Dieser Vorgehensweise stimmte der Ausschuss einstimmig zu und entschied sich für einen Fensterrahmen in Anthrazit.

Auch eine neue Dacheindeckung ist vorgesehen. Hierfür schlug Göhrig sogenannte Flachziegel im Gegensatz zu schwach gewölbten Ziegeln vor. "Es ist allerdings fraglich, welche Ziegel überhaupt verfügbar sind." Im Ausschuss einigte man sich auf die preiswertere Variante, wobei auch für die Ziegel die Farbe Anthrazit den Vorzug erhielt. Außerdem ist geplant, auf dem Dach eine Fotovoltaikanlage einzurichten. Erste Gespräche dazu gab es bereits mit der "Energiegenossenschaft Hohe Waid".

Der zweite Bauabschnitt mit der Sanierung der Innenräume soll im März 2023 beginnen. Bei den Umkleideräumen will man mit der "Nordkabine" anfangen und erst nach deren Sanierung die anderen Räume angehen. Damit soll gewährleistet sein, dass für die Sportler jederzeit Umkleidemöglichkeiten bestehen. Einstimmig schlug der Ausschuss dem Gemeinderat vor, die nötige überplanmäßige Ausgabe von 30.000 Euro zu genehmigen und den Baubeschluss für die Sanierung des Sportplatzgebäudes zu fassen.