Hirschberg. (ans) Der erweiterte Vorstand der SPD Hirschberg hat sich mit dem Bürgerentscheid zur Gewerbeparkserweiterung am 14. März befasst. Er macht nun in einer Pressemitteilung deutlich, dass sich die Sozialdemokraten nicht grundsätzlich gegen eine zukünftige Erweiterung des Gewerbegebiets stellen, sehr wohl aber gegen die Planung in dieser Größenordnung sind.

Zur Erinnerung: Mitte des Jahres hatte der Gemeinderat mit den Stimmen von CDU, Freien Wählern und FDP den Aufstellungsbeschluss für die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets um zehn Hektar gefasst. Jürgen Steinle (GLH) stimmte damals dagegen, die anderen Gemeinderäte der GLH und diejenigen der SPD enthielten sich der Stimme. Es formierte sich eine Bürgerinitiative, deren Bürgerbegehren zum Erhalt der Ackerflächen der Gemeinderat Ende Oktober als zulässig anerkannte; der Bürgerentscheid war beschlossene Sache.

Die SPD macht nun erneut deutlich, dass sie "eine maßvolle Erweiterung um bis zu fünf Hektar, wie es bislang Konsens im Gemeinderat war, um insbesondere ansässigen Firmen sinnvolle Erweiterungs- beziehungsweise Ansiedlungsmöglichkeiten zu bieten" als Kompromiss durchaus mitgetragen hätte.

Die nun geplante Erweiterung um rund das doppelte an Fläche lehnt die SPD zum aktuellen Zeitpunkt jedoch ab. "Bei Erschließung der gesamten Fläche wären auf lange Sicht alle relevanten Potenziale und gestalterischen Spielräume für die Gemeinde aufgebraucht", finden die Sozialdemokraten. Hinzu kämen die Aspekte Flächenverbrauch, Verlust hochwertigen Bodens, klimatische Auswirkungen und "sich deutlich verschärfende Verkehrsprobleme". Darüber hinaus sei die tatsächliche Nachfrage in und nach der aktuellen Corona-Krisensituation "vollkommen unklar".

Die SPD Hirschberg werde sich daher "in klarer Konsequenz eigenständig und mit entsprechenden Aktionen gegen die geplante großflächige Erweiterung des Gewerbegebiets einsetzen". Sie unterstütze damit das Anliegen des Bürgerentscheids zur Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses.

Unabhängig vom Bürgerentscheid hält es die SPD grundsätzlich für wichtig, zukünftig – ähnlich wie es aktuell bereits in Weinheim geschieht – eine aktive Steuerung der Gewerbeentwicklung durch die Gemeinde zu betreiben. "Dabei erachten wir die Festlegung von Rahmenbedingungen beziehungsweise klaren Kriterien für anzusiedelndes Gewerbe nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb der Ortsteile als einen elementaren Bestandteil und Mindestvoraussetzung für die sich anschließende Planung beziehungsweise Bebauung oder Umsetzung", betont die SPD.

Die Qualität der Betriebe müsse im Vordergrund stehen, "nicht Quantität, Größe, die Gier nach ein paar Euro Steuereinnahmen oder die schnelle Belegung eines Gebiets, einer Immobilie oder eines Bauplatzes". Dies müsse durch den Gemeinderat anhand klarer Kriterien festgelegt werden, findet die SPD.

Der Vorstand hat auch über Gewerbesteuereinnahmen gesprochen. Insbesondere die einbrechenden Gewerbesteuereinnahmen hätten in den letzten beiden Jahren zu zwei Haushaltssperren und zwei Nachtragshaushalten in Hirschberg geführt – und das bereits vor Corona, so die SPD. "Wenn nun FW, CDU und FDP auf mögliche zukünftige Gewerbesteuereinnahmen der geplanten Erweiterung setzen, um das Kulturhaus, die Hallensanierungen und freiwillige Leistungen wie die Vereinszuschüsse zu finanzieren, muss die Frage gestattet sein, ob das ernsthaft die solide finanzielle Grundlage dafür sein soll." Vor allem vor dem Hintergrund, dass die möglichen zusätzlichen Einnahmen dafür so oder so nicht genügten. "Eine diesbezügliche Wirtschaftlichkeitsanalyse fehlt bislang komplett", mahnt die SPD analog zur BI.