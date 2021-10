Monika Maul-Vogt sitzt hinter Plexiglas an der Kasse beim Liedfest 2020, einer der ersten großen kulturellen Veranstaltungen in der Region nach dem Pandemie-Ausbruch. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg. Die Herausforderungen, gerade für kleine Vereine, die in der Corona-Verordnung vorgegebenen Regeln bei Veranstaltungen umzusetzen, sind groß. Der Aufwand ist hoch, und doch möchten sie auch im kulturellen Bereich den Bürgern wieder etwas bieten. Die RNZ hat beim Kulturförderverein und beim Verein "Musik in Hirschberg" nachgefragt, die vor allem die Alte Synagoge nutzen, wie sie dies bewerkstelligen.

"Wir wollen, dass sich unsere Besucher so sicher und gut aufgehoben als möglich fühlen können und unsere Veranstaltungen mit gutem Gefühl besuchen können", betont die Zweite Vorsitzende des Kulturfördervereins, Monika Maul-Vogt. Deshalb hätten sie auch beschlossen, keine Voll-Auslastung der Räumlichkeiten anzustreben, sodass noch Abstände, die ja nach wie vor empfohlen werden, zwischen den Besuchergruppen geschaffen werden können.

Der Kulturförderverein hat sich für die 3 G-Regel entschieden, "um auch Familien mit Kindern, die noch nicht geimpft werden können oder Personen, die noch nicht geimpft werden konnten, den Besuch unserer Veranstaltungen zu ermöglichen". Die Nachweise würden vor Zutritt zum Veranstaltungsraum kontrolliert. Die Besucher werden vorab darauf hingewiesen, dass die Nachweise zwingend vorgelegt werden müssen, da ein Zutritt sonst nicht erfolgen kann. Wer eine Veranstaltung des Kulturfördervereins besuchen möchte, muss vorab reservieren, per E-Mail oder telefonisch. Die Kontaktdaten sind anzugeben, die der Verein jedoch nach der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit wieder lösche, es sei denn, der Besucher bitte darum, diese für die nächste Veranstaltung vorzuhalten. "Wir vergeben für unsere Veranstaltungen auch noch feste Plätze, sodass wir nachvollziehen können, wer bei der Veranstaltung an welchem Platz saß", erläutert Maul-Vogt.

Das Betreten und Verlassen der Synagoge finde nach dem 2020 erarbeiteten Hygiene-Konzept über die verschiedenen Ausgänge statt. "Die aktuelle Corona-Verordnung schreibt für öffentliche Veranstaltungen in Innenräumen Maskenpflicht auch während der Vorstellungen/Konzerte vor, an die wir uns selbstredend halten", betont die Zweite Vorsitzende. Beim jüngsten Konzert habe es eine einzige Beschwerde darüber gegeben, dass während des Konzerts die Maske getragen werden musste. "Ansonsten überwog Zustimmung zu unserer Organisation beziehungsweise unseren Maßnahmen", berichtet Maul-Vogt.

Die Umsetzung der Maßnahmen erfordert aber auch einen hohen Personalaufwand. Für den Kulturförderverein hat sich für die Alte Synagoge bewährt: Eine Person kontrolliert die drei Gs vorab und gleicht mit der Reservierungsliste ab. Zwei Personen sitzen an der Kasse, damit die Eintrittskarte mit der Platzzuweisung koordiniert wird. Diese überprüfen auch, ob der Gast mit Kontaktdaten erfasst ist und ob die Aufnahme "spontaner Besucher" noch möglich ist. Sie weisen zudem auf die Händedesinfektion vor dem Betreten hin.

Jeweils eine Person auf der Empore und im Erdgeschoss weist auf der Empore den Platz zu und achtet auf regelmäßiges Lüften. Vor der Veranstaltung wird kontrolliert, ob die WCs ausreichend mit Desinfektionsmittel ausgestattet sind. "Wir haben immer alles in Reserve, auch medizinische Masken", erläutert Maul-Vogt. Für die Künstler stellt der Verein eigenes Desinfektionsmittel in der Garderobe und Tastendesinfektion für den Flügel zur Verfügung. Bei der Begrüßung würden die Besucher darauf hingewiesen, wie sie die den Raum zu verlassen beziehungsweise wieder zu betreten haben. Finden Veranstaltungen des Kulturfördervereins in anderen Räumen statt, zum Beispiel im Hilfeleistungszentrums werden die Maßnahmen entsprechend der Räumlichkeit gehandhabt.

Und wie setzt "Musik in Hirschberg" die Corona-Regeln um? "Der Verein hat gerade kein weiteres Konzert geplant", teilt Pressesprecherin Britta Buchholz mit. Generell richte sich der Vorstand des Vereins nach der für den Veranstaltungstag aktuellen gesetzlichen Lage, die sich derzeit ständig ändere.