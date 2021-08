Hirschberg-Leutershausen. (RNZ) Die Vorfreude auf die kommende Handball-Saison steigt. "Zu lange flog der Ball nicht mehr in attraktiven Rundenspielen durch die Heinrich-Beck-Halle", heißt es in einer Pressemitteilung der SG Leutershausen Handball GmbH. Die Trommeln des Fanclubs, die Gesänge der Fans und der Jubel aller Anwesenden nach einem Tor – nicht nur die Spieler der SGL haben das vermisst und freuen sich nun umso mehr auf den Beginn der neuen Saison. Im September geht es los: am 4. auswärts in Pforzheim, eine Woche später dann zu Hause gegen mHSG Friesenheim-Hochdorf II. "Endlich!", jubeln da nicht nur die Handballer.

Im Rahmen der Vorbereitungen hat die SGL nun auch am Mittwoch den Dauerkartenverkauf in ihrer Geschäftsstelle gestartet. Wer schon eine Dauerkarte hatte, kann bis 31. August seinen Sitzplatz in der Heinrich-Beck-Halle erneut sichern, denn die Karten der Stammgäste sind bis dahin reserviert. Im Anschluss gehen auch diese Plätze in den freien Verkauf. Zutritt zu den Spielen ist mit Dauer- und mit Tageskarte nur dann möglich, wenn eines der "drei Gs" eingehalten wird. Heißt: Getestet, geimpft oder genesen.

Die erlaubte Zuschauerzahl hängt weiterhin von der Inzidenz ab, sollte die Anzahl aber gemindert werden müssen, wird die SGL wie schon in der vergangenen Saison per Los entscheiden müssen, wer in die Halle darf.

"Ein Risiko? Nein, denn für die Tickets ist eine Rückerstattung möglich, wenn der Eintritt wegen der Corona-Verordnung nicht möglich war", heißt es in der Pressemitteilung der Handballer. Dazu werde es wie in der Vergangenheit dann eine schriftliche Nachfrage geben. Jeder Kauf einer Dauerkarte unterstütze den Drittliga-Handball in Leutershausen. Jeder, der dann auch vor Ort sei, unterstütze die Mannschaft also doppelt.

"Unser Ziel ist es natürlich, so vielen Fans wie möglich das Handballerlebnis zu bieten, auch wenn wir in der Entscheidungsfreiheit gebunden sind an die Vorgaben der Behörden”, erklärt SGL-Geschäftsführer Tobias Kleine-Nathland und hofft auf die Unterstützung der Fans: "Wir hatten in der zuletzt schwierigen Zeit einen sehr starken Zusammenhalt. Dafür sind wir dankbar und hoffen, dass wir auf der Platte ein bisschen was zurückzahlen können.”

Info: Dauerkarten kosten für Vollzahler 120 Euro, für Ermäßigte 100 Euro, für Kinder 60 Euro und gelten für die Hauptrunde. Sie sind in der in der Geschäftsstelle der SG Leutershausen Handball GmbH, Hauptstraße 2, erhältlich.