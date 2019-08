Hirschberg-Leutershausen. (RNZ) Die Sportgemeinde Leutershausen (SGL) stellt sich in ihrem Organisationsteam breiter auf. Tobias Kleine-Nathland fülle ab sofort den Posten des Marketing-Leiters aus und werde sich um die Spieltags-Organisation und Sponsoren-Akquise kümmern, heißt es in einer Pressemitteilung der SGL. Kleine-Nathland: "Mein Ziel ist es, dabei zu helfen, dass in Leutershausen noch lange Zeit erfolgreich Handball in den deutschen Bundesligen gespielt werden kann. Der Spieltag soll für die Fans noch mehr zum Erlebnis werden. Wir wollen die Halle nicht nur zu den Derbys voll bekommen."

Der Kontakt zu Kleine-Nathland kam durch die Kooperation mit den "Weinheim Longhorns" zustande. Dort war der 33-Jährige lange Jahre im American Football sportlich aktiv, in den vergangenen zwei Jahren kümmerte er sich bei den Longhorns vor allem um die organisatorischen Belange, Marketing und die Sponsoren-Akquise.

Eigentlich wollte er sich vorerst nicht mehr in einem Sportverein engagieren, vor ein paar Monaten konnten Mark Wetzel und Uli Roth den gelernten Sport- und Fitnesskaufmann aber doch überzeugen, ein Roter Teufel zu werden. Zuletzt war er sechs Jahre Studioleiter bei der Fitnessstudio-Kette Pfitzenmeier und leitet noch heute den Vertrieb im Bensheimer Studio. "Jetzt bin ich mit Herzblut in Leutershausen dabei und die Aufgabe macht mir großen Spaß. Natürlich fällt sehr viel Arbeit an, die ehrenamtlich oft gar nicht mehr zu leisten ist. Wir haben in Leutershausen aber das Glück, dass sich sehr viele Leute mit einbringen - das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich", sagt der neue Marketing-Leiter.

Das neue SGL-Videoformat "Teufel Talk", das am Freitag erstmals auf der Homepage erscheinen wird, hat Kleine-Nathland ins Leben gerufen. "Ich hoffe, dass es den Fans gefällt, und freue mich schon sehr auf das erste Heimspiel in der Heinrich-Beck-Halle", sagt er. Denn am Samstagabend um 19 Uhr trifft die SG Leutershausen im Auftakt vor den eigenen Fans auf die U23 der HSG Wetzlar.