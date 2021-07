Von Annette Steininger

Hirschberg. Sie ist einfach Kult, und viele Kinder fiebern auf ihren Start hin: die "Saatschule". Das kommunale Ferienlager im Wald steigt ab 2. August zwei Wochen lang. Zwar stellt die Pandemie Jugendreferentin Kirstin Wolski und ihr Team noch vor einige Herausforderungen, aber es gibt gute Nachrichten: Waren im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Krise nur 60 Kinder zugelassen, sind es in diesem immerhin wieder 110. Allerdings immer noch weniger als sonst; "Normalerweise können bis zu 170 Kinder teilnehmen", sagt Kirstin Wolski.

Es gibt erneut eine Warteliste: 30 Kinder stehen darauf, allerdings sind es diesmal alles "Nachzügler", also Anmeldungen, die nach der eigentlichen Frist hereinkamen. Eine Erweiterung des Angebots sei immer mal wieder Thema bei den Kooperationstreffen mit den Schulen und Kindergärten, erzählt Wolski, allerdings hält sie eine Realisierung für schwierig. Aber es gebe auch in diesem Jahr zusätzlich die AWO-Ortsranderholung und das Angebot von "Xund ins Leben". Zudem wird es wieder Ferienspiele geben. "Und wir hoffen, dass die Saatschule 2022 wieder mit 170 Kindern stattfinden kann", betont Wolski.

Derzeit müssen laut der aktuellen Corona-Verordnung für Kinder- und Jugendsozialarbeit Gruppen gebildet werden: Bei der Inzidenzstufe eins (aktuell im Kreis) ist eine Aufteilung ab der 61. Person und bei Inzidenzstufe zwei eine Teilung ab der 37. Person erforderlich.

Für die "Saatschüler" gibt es noch eine positive Nachricht: Sie dürfen die Zeit diesmal wieder komplett im Wald verbringen. Im vergangenen Jahr fand das Programm coronabedingt auch teils auf den Höfen der beiden Grundschulen statt. "Wir haben die Rückmeldung bekommen, dass die Kinder es im Wald doch am schönsten fanden", sagt die Jugendreferentin. Und sie kann das auch gut nachvollziehen, können sich die Kinder im Wald doch viel freier bewegen und beschäftigen sich dort viel besser selbst.

Und es erwartet sie erneut ein tolles Programm: So bietet Förster Walter Pfefferle wieder seine beliebte Waldrallye an. Die Teamer Andreas Dauer und Markus Döhner wollen eine Seilbahn bauen. Stefan Bäumer möchte erneut eine Holzwerkstatt anbieten. Insgesamt 30 Teamer kümmern sich um das Wohl der Kinder, es seien einige erfahrene, aber auch einige neue dabei, freut sich die Jugendreferentin. Auch vier Franzosen aus der Partnergemeinde Brignais gehören zum Team. Alle müssen dabei auch auf einige Corona-Regeln achten. So dürfen sich die Kinder nicht wie bis 2019 am Wassereimer die Hände waschen, sondern müssen diese unter fließendem Wasser aus einem vom Bauhof gebrachten Kanister reinigen. Jeder Teilnehmer sollte seine eigene Trinkflasche mitbringen. Da das Geschirr aus hygienischen Gründen nicht gespült werden darf, wird Bio-Einweggeschirr aus Palmblättern und Birkenholz verwendet. Das Essen liefert das Gasthaus "Zur Bergstraße".

Trotz der ganzen Regeln freuen sich Wolski und ihr Team schon riesig auf die Saatschule 2021.