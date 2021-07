Hirschberg-Leutershausen. (mpt) Fünf bestens aufgelegte Musiker und knapp 1200 Besucher im Sportpark in Leutershausen: Die Jungs von "Revolverheld" sorgen am Freitagabend beim Open-Air-Konzert für Gitarrenfurore – und für Glücksgefühle. "Alte Freunde wiedertreffen, nach all den Jahr’n", singt Frontmann Johannes Strate. Welche Strophe könnte besser passen, nach den vielen Lockdown-Monaten und pandemiebedingter Kultur-Abstinenz?

Die Erleichterung, endlich wieder einmal ein Bad in der Menge genießen zu können, ist nicht nur bei der deutschen Pop-Rock-Band auf der Bühne spürbar. Die Zuhörer sitzen zu Beginn zunächst noch auf großen Liegestühlen. Doch schon beim ersten Song werden sie zum Aufstehen animiert. Bei Liedern wie "Halt dich an mir fest" oder "Ich lass für dich das Licht an" kommen bei Teilen im Publikum die Refrains wie aus der Pistole geschossen.