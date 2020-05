Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Sieben Wochen lang mussten Besucher des Rathauses vorab einen Termin mit einem der Gemeindemitarbeiter vereinbaren, um das Gebäude betreten zu dürfen. Seit Montag gibt es jedoch wieder "normale" Öffnungszeiten, zu denen verschiedenste Angelegenheiten ohne vorherige Terminvereinbarung im Rathaus erledigt werden können. Das nutzten zahlreiche Hirschberger, um vor dem Rathaus dann festzustellen, dass in Zeiten des Corona-Virus nicht alles "normal" ist.

Denn um etwa Müllsäcke zu kaufen, Beglaubigungen von Urkunden oder den neuen Personalausweis ausgehändigt zu bekommen, muss man gar nicht erst das Rathaus betreten. An der südlichen Außenseite des Gebäudes wurden zwei Serviceschalter eingerichtet, an denen viele Anliegen der Rathausbesucher erledigt werden können. Rot-weiße Absperrbändern sorgen hier zudem dafür, dass sich die Menschen nicht zu nahe kommen, und Mund-Nasen-Bedeckung ist überall angesagt.

Georg Weber von Ordnungsdienst der Gemeinde (links oben) achtet am Eingang des Rathauses darauf, dass nicht zu viele Besucher auf einmal im Gebäude sind. Sie müssen Masken tragen. Einiges kann man aber auch über die zwei Außenschalter erledigen (rechts). Fotos: Dorn

Wessen Anliegen an den Serviceschaltern nicht erledigt werden kann, der darf auch das Rathaus betreten. Georg Weber von Ordnungsdienst der Gemeinde achtet allerdings am Eingang darauf, dass sich nicht zu viele Besucher auf einmal in den Räumen aufhalten. Sollte dies einmal der Fall sein, so gilt es, an der Markierung vor der Rathaustür in angemessenem Abstand zu warten.

"Wir schauen einmal, wie es sich entwickelt", sagt Bürgermeister Ralf Gänshirt. Er sieht die derzeitige Lösung nicht als unveränderbar an. So probiere man es zunächst mit einem "Mischmodell" von Öffnungszeiten und Terminvereinbarungen. Das Rathaus biete dabei "Super-Voraussetzungen", damit sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig im Rathaus aufhalten. Denn die beiden Außenschalter sind überdacht, sodass selbst an regnerischen Tagen niemand nass werden muss.

Nach wochenlanger Schließung war am Montag erstmals auch die Gemeindebücherei wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Einige Minuten vor der Öffnung warteten bereits vier Nutzer darauf, dass sich die Eingangstür nach all den Wochen endlich wieder öffnet. Bücher müssen zurückgegeben und neue entliehen werden. Die Kinder halten nach interessanten Spielen Ausschau.

Vor der Bücherei hat man mit Absperrungen dafür gesorgt, dass es, obwohl nur ein Zugang vorhanden ist, einen voneinander getrennten Ein- und Ausgang gibt. Zudem muss man klingeln, um überhaupt eintreten zu dürfen, und Maskenpflicht ist selbst für kleine Bücherbesucher ab einem Alter von sechs Jahren selbstverständlich.

In der Bücherei hat sich vor allem der Schalterbereich verändert. Der ist nun mit Stellwänden und einer Plexiglasscheibe abgeschirmt. "Wir sind von der Gemeinde gut ausgestattet worden", lobt Büchereimitarbeiterin Renate Rothe. Ansonsten gibt es einige Änderungen für das Team selbst. Denn Bücher, die zurückgegeben werden, kommen erst einmal in eine große Kiste vor dem Schalter, bevor sie von den Mitarbeiterinnen weiter bearbeitet werden. "Die Bücher müssen wir 72 Stunden stehen lassen", erläutert Rothe. Damit sollen die Mitarbeiter vor einer Ansteckung geschützt werden.

Als wieder jemand an der Eingangstür klingelt, eilt Renate Rothe an das Fenster, das sich oberhalb der Tür befindet und bittet die dort Wartenden von dort aus um etwas Geduld. Denn gerade befinden sich fünf Besucher in der Bücherei, und mehr sollen es gleichzeitig nicht sein. Zudem werden die Nutzer gebeten, sich nicht länger als eine halbe Stunde in den Räumen aufzuhalten.

Info: Für die Gemeindebücherei in Leutershausen gelten ab sofort wieder die üblichen Öffnungszeiten, nur samstags bleibt Bücherei geschlossen. Ebenfalls geschlossen bleibt die Bücherei in Großsachsen. Das Rathaus ist montags bis freitags von 8 bis 10 Uhr sowie donnerstags von 16 bis 18 Uhr und das Bürgerbüro in Großsachsen montags und donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet.