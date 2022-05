Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Das Heisemer Straßenfest vom 1. bis 3. Juli geht in seine 44. Saison. Um die Vorbereitungen zu besprechen, trafen sich kürzlich die Vertreter der beteiligten Vereine im Gasthaus "Zum Löwen". Der Fußballverein Leutershausen, die Sängereinheit, der MGV 1884, die Pfadfinder, der Posaunenchor, der Handball-Förderverein, der Partnerschaftsverein, die SGL 1c, der 1. DCH, die Awo, die Schnatterenten und die Kapelle AM thematisieren das weitere Vorgehen und das vorläufige Programm, das Organisator Walter Scholl nun auch via Pressemitteilung bekannt gab. Scholl begrüßte bei der Sitzung auch Gemeindeverwaltungsmitarbeiter.

Zum sechsten Mal wird es eine Kinder-Olympiade geben, die am Samstag, 2. Juli, steigt. Wer alle Disziplinen absolviert hat, erhält einen Gutschein für den Vergnügungspark. Die Wettbewerbe werden nach einem Punktesystem benotet. Sponsoren fürs Straßenfest sind die Volksbank Kurpfalz, Garten- und Landschaftsbau Jörn Schmitt, Netzwerke Hirschberg und die K.-H.-Weidler GmbH. Deren Banner werden an verschiedenen Stellen aufgehängt. Die Werbung für das Fest soll im Wesentlichen in gewohnter Form erfolgen.

Hintergrund Das Programm Freitag, 1. Juli > 18 Uhr Warm-up beim 1. DCH in der Hauptstraße 17. > 19 Uhr [+] Lesen Sie mehr Das Programm Freitag, 1. Juli > 18 Uhr Warm-up beim 1. DCH in der Hauptstraße 17. > 19 Uhr eventuell Pfälzer Abend bei der Sängereinheit, Ü30-Party beim Handball-Förderverein, Livemusik am Kronenbrunnen beim MGV 1884, Bit-Stand beim Fußballverein 1922. > 20 Uhr Auftritt MGV 1884, Kreuzgasse. Samstag, 2. Juli > ab 8 Uhr Flohmarkt auf allen Straßen des Straßenfestes. > 9 Uhr Platzkonzert Kapelle AM. > 10 Uhr Platzkonzert einer Bläsergruppe im Hof des Posaunenchors, Mittelgasse 2. > 10.45 Uhr Ständchen Fanfarenzug Wiesenbach, Hauptstr./Raiffeisenstr. > 11 Uhr Eröffnung Mittelgasse/Kreuzgasse > 12 bis 14 Uhr Kinder-Olympiade. > 14 Uhr Öffentliches Dartturnier für jedermann beim 1. DCH, Hauptstr. 17. > Abends: buntes Programm in den Straußwirtschaften. Sonntag, 3. Juli > 10 Uhr ökumenischer Gottesdienst bei der Sängereinheit 1864 im Hof des Gasthauses "Zur Rose". > 11 Uhr Frühschoppen und Mittagstisch beim MGV und eventuell bei der Sängereinheit. > 11.15 Uhr Heisemer Zweikampf zwischen Gemeinderäten und Vereinsvertretern. ans

Zudem wollen die Organisatoren ein Werbeplakat in Weinheim bestücken und verstärkt in den sozialen Netzwerken werben. Auch bei Veranstaltungen im Ort will man aufs Fest aufmerksam machen. Scholl bat darum, dass die Vereine ihre Einträge auf der Internetseite www.Strassenfest.net prüfen und Änderungen mitteilen. Die Berichterstattung über die Vereine soll um Historisches erweitert werden.

Auch die Spiele für den "Heisemer Zweikampf" zwischen Gemeinderats- und Vereinsvertretern am Sonntag, 3. Juli, stehen fest. So werden die Vereinsvertreter ein Trockenspiel, den Dreibein-Staffellauf, und ein Nassspiel, "Piraten erobern Insel", organisieren. "Die austragenden Vereine sind an der Sauberkeit und dem Umweltschutz im Ort interessiert", heißt es in der Pressemitteilung. Daher würden Vereinsmitglieder wieder nach einem festgelegten Plan die Bereiche vor den Straußwirtschaften und in den umliegenden Straßen reinigen. An verschiedenen Stellen werden Dixi-Häuschen aufgestellt, zusätzlich zum WC-Container in der Raiffeisenstraße. Pappbecher kommen nicht zum Einsatz, alle Getränke werden in Gläsern ausgeschenkt.

Wie Hauptamtsleiterin Anna Dorothea Richter auf RNZ-Anfrage mitteilte, gelten für das Straßenfest 2022 die Sperrzeiten wie in 2019. Am Freitag und am Samstag ist jeweils um 2 Uhr Schluss.

Info: Die nächste Straßenfest-Sitzung ist am Montag, 30. Mai, um 19 Uhr. Scholl will den Ort noch bekannt geben.