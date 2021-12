Hirschberg. (ans) Für die Booster-Impfung am Samstag, 11. Dezember, im Hilfeleistungszentrum in Hirschberg (Galgenstrasse 2) gibt es noch freie Kapazitäten. Es würden noch circa 200 Impfdosen des Herstellers Moderna zur Verfügung stehen, teilte die Gemeindeverwaltung mit. Zu den ursprünglich 250 geplanten Dosen sind noch einmal 100 dazugekommen, teilte Hauptamtsleiterin Anna Dorothea Richter mit.

Um lange Wartezeiten möglichst zu vermeiden, werden am heutigen Freitag, 10. Dezember, am DRK (Galgenstraße 2) in der Zeit von 12 bis 13 Uhr nochmals personalisierte Impf-Unterlagen, Anamnese- und Einwilligungsbogen sowie ein Infoblatt, ausgegeben. Diese berechtigen zu einer Impfung in einem festgelegten Zeitfenster, jeweils innerhalb von 60 Minuten.

Die Impfung ist kostenlos und wird für alle angeboten – und nicht nur für Hirschberg –, die mindestens 30 Jahre alt sind und deren Zweitimpfung nicht weniger als fünf Monate zurückliegt. Die ausgefüllten und unterschriebenen Impf-Unterlagen sowie der Impfpass müssen am Tag der Impfung mitgebracht werden. Nur so könne die Impfung ordnungsgemäß durchgeführt werden.

Update: Freitag, 10. Dezember 2021, 09.32 Uhr

Hirschberg-Leutershausen. (ans) Die Nachfrage nach Corona-Impfungen in Hirschberg ist weiterhin groß. Jetzt gibt es ein neues Angebot, über das die Gemeinde am Dienstagnachmittag in einer Pressemitteilung informierte: So wird am Samstag, 11. Dezember, in den Räumen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Hilfeleistungszentrum in Leutershausen, Galgenstraße 2, eine Booster-Impfung in der Zeit von 12 bis 16.30 Uhr für Hirschberger angeboten.

>>>Hier geht zu unserer Übersicht für Impftermine in der Region<<<

Die Impfung nehmen Dr. Katja Linke und ihr Team vor. Es stehen insgesamt 250 Impfdosen des Herstellers Moderna zur Verfügung. Um lange Schlangen und Wartezeiten möglichst zu vermeiden, werden am Donnerstag, 9. Dezember, beim DRK, Galgenstraße 2, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr personalisierte Impf-Unterlagen (Anamnese- und Einwilligungsbogen sowie ein Infoblatt) ausgegeben, welche zur Berechtigung einer in einem vorbestimmten Zeitfenster (jeweils innerhalb 60 Minuten) getakteten Impfung dienen. "Um eine faire Verteilung zu gewährleisten, werden maximal zwei Bögen pro Person ausgegeben", informiert die Gemeinde.

Die Impfung ist kostenlos und wird für alle angeboten, die mindestens 30 Jahre alt sind und deren Zweitimpfung nicht weniger als fünf Monate zurückliegt.

Die ausgefüllten und unterschriebenen Impf-Unterlagen sowie der Impfpass müssen am Tag der Impfung mitgebracht werden. Nur so könne die Impfung ordnungsgemäß durchgeführt werden, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.