Von Annette Steininger

Hirschberg. Bei all den schlechten Nachrichten gibt es auch noch die guten: Hirschberg bekommt eine neue Kämmerin. Die bisherige Leiterin des Kämmereiamts, Anna Dorothea Richter, wurde im Dezember zur neuen Hauptamtsleiterin gewählt. Diese Neubesetzung war wiederum Folge der Wahl von Ralf Gänshirt zum Bürgermeister, der zuvor Hauptamtsleiter war.

"Ich freue ich mich ab 1. Juni auf neue berufliche Herausforderungen und ein Tätigkeitsfeld, in dem ich meine Ideen tatkräftig umsetzen kann", sagt Claudia Keil, die derzeit noch Kämmerin von Laudenbach ist. Leider sei es ihr aufgrund der aktuellen Corona-Krise bisher noch nicht möglich gewesen, ihrem neuen Kämmerei-Team und den Kollegen im Rathaus einen ersten Besuch abzustatten. Sobald sich die Situation entschärft hat, will sie dies aber nachholen.

"Meine Aufgabe als Amtsleiterin macht mir sehr viel Freude, da es mir wichtig ist, gemeinsam im Team sach- und lösungsorientiert zu arbeiten", erzählt die 50-Jährige im Gespräch mit der RNZ. Was sie motiviert hat, sich in Hirschberg zu bewerben? "Die Gemeinde ist für mich eine sehr attraktive Kommune mit einer guten Infrastruktur und einer soliden wirtschaftlichen Stellung", sagt sie.

Gleichwohl ist ihr bewusst, dass die wirtschaftliche Krise, welche die Corona-Pandemie mit sich bringen wird, dabei für keine Gemeinde wirklich absehbar sein kann. "Ich bin bereit, konstruktiv an Lösungen, sowohl für die Gewerbetreibenden in Hirschberg als auch für die Gemeinde, mitzuarbeiten", sagt sie jedenfalls schon mal zu.

Dabei freue sie sich nicht nur auf die Zusammenarbeit mit Bürgermeister Ralf Gänshirt, den sie bereits seit ihrer gemeinsamen Ausbildungszeit kennt. Auch auf die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Gemeinderats sowie den Hirschberger Bürgern sei sie schon sehr gespannt.

Auch Gänshirt freut sich seinerseits auf die Zusammenarbeit und über die Entscheidung des Gemeinderats: "Mit Claudia Keil erhält die Gemeinde eine fachlich wie persönlich hervorragende Kämmereiamtsleiterin." Laudenbachs Bürgermeister Benjamin Köpfle pflichtete seinem Kollegen bei und ergänzte: "Mich hat die Entscheidung von Frau Keil überrascht, da wir gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Gleichwohl respektiere ich natürlich die persönliche Entscheidung von Frau Keil, auf eigenen Wunsch die Gemeinde für eine neue berufliche Herausforderung zu verlassen", so Köpfle. Er kündigte an, dass die Stelle alsbald ausgeschrieben werde, "um in dieser nicht nur finanziell herausfordernden Zeit qualifizierten Ersatz zu bekommen".

Keil und Köpfle waren beide bei der Laudenbacher Bürgermeisterwahl im vergangenen Jahr angetreten. Er erhielt im zweiten Wahlgang 51,05 Prozent der Stimmen, sie unterlag mit 48,89 Prozent.

Jetzt freut sich die Kämmerin aber darauf, in Hirschberg mit vielen Akteuren konstruktiv zusammenzuarbeiten, neue Ideen mitzuentwickeln und umzusetzen. "Hauptschwerpunkte sehe ich dabei in der Etablierung der Wirtschaftsförderung sowie im Voranbringen der Digitalisierung der Verwaltung", erklärt Keil.

Und sie bringt einiges an Erfahrung mit: Nach dem Abitur auf dem Gymnasium in Hemsbach hat Keil die Ausbildung zur Diplom-Verwaltungswirtin absolviert. Dabei verbrachte sie die praktische Ausbildungszeit bei der Gemeinde Laudenbach und der Stadt Weinheim. Anschließend folgte das Studium der Verwaltungswissenschaften an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl.

Nach dem Studium trat sie 1993 ihre erste Arbeitsstelle bei der Stadt Weinheim an. In ihrer fast 19-jährigen Dienstzeit bei der Stadt Weinheim war Keil unter anderem beim Sozialamt in der offenen Sozialhilfesachbearbeitung, beim Rechts- und Ordnungsamt sowie beim Amt für Bildung und Sport, zeitweise als stellvertretende Amtsleiterin, tätig. Im Februar 2012 wechselte sie zur Gemeinde Laudenbach und war dort zunächst im Bereich Bildung und Betreuung tätig, bis sie im April 2015 als Kämmerin die Leitung der Finanzabteilung übernahm. Aktuell führt sie als Kämmerin sieben Mitarbeiter.

Claudia Keil ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern im Teenageralter. Sie lebt in Laudenbach, wo sie auch ihre Kindheit und Jugendzeit verbracht hat. Ihre Freizeit verbringt die Kämmerin gerne beim Wandern oder Skifahren und beim Lesen. Gemeinsam mit ihrem Mann, der Garten- und Landschaftsbaumeister ist, bewirtschaftet sie einen kleinen Weinberg im Laudenbacher Gewann Sonnberg. "Dies ist für mich ein willkommener Ausgleich zur täglichen Bürotätigkeit", sagt sie zu diesem Hobby. Und was sie besonders auszeichnet: "Als Ex-Handballerin – ich habe bei meinem Heimatverein TG Laudenbach unter anderem in der Oberliga gespielt – bin ich ein absoluter Teamplayer."