Von Katharina Schröder

Hirschberg. Mit einer Überraschung hat die Gemeinderatssitzung am Montagabend begonnen: Bürgermeister Ralf Gänshirt strich die Beratung über die Fassadengestaltung beim Kindergartenneubau in der Fenchelstraße kurzerhand und ohne Begründung von der Tagesordnung. So ging es nur noch um die Namensfindung für das Gebäude. Mit drei Enthaltungen von Monika Maul-Vogt, Leonie Mußotter (beide GLH) und Thomas Scholz (SPD) beschloss das Gremium den Namen "Storchennest".

Ende Februar hatte die Gemeinde Bürger aufgefordert, Namensvorschläge zu machen. Der Name müsse nicht zwangsläufig mit der Nutzung eines Kindergartens in Verbindung stehen, denn das Gebäude soll ein Ort der Begegnung werden. Insgesamt gingen 113 Vorschläge bei der Gemeinde ein.

Mit sechs Erwähnungen war "Storchennest" der meistgenannte Vorschlag. Eine mögliche Erklärung sah Gänshirt darin, dass es im Kindergarten bereits einmal eine entsprechende Umfrage gegeben habe. "Daran haben sich einige Eltern wohl erinnert." Er selbst könne mit dem Namen gut leben. "Es ist eine Hommage an die Heisemer Störche", sagte er. "Wenn wir die Öffentlichkeit beteiligen, sollten wir die Vorschläge auch entsprechend gewichten."

Dem stimmte Werner Volk (FW) zu: "Es ist ein klares, eindeutiges Votum. Dem wollen wir uns nicht widersetzen", erklärte er. Ferdinand Graf von Wiser (CDU) sprach einen Kritikpunkt seiner Fraktion an. "Es soll ja eine Begegnungsstätte für Jung und eben auch für Alt werden", sagte er. "Storchennest" sei weniger passend für die ältere Generation. "Deswegen waren wir uns im Ausschuss nicht ganz einig. Aber das Votum ist klar." Auf dieses Argument reagierte Oliver Reisig: "Die Bürger haben votiert, da werden wir voll und ganz mitgehen. Und die primäre Nutzung ist ja auch der Kindergarten." Das könne sich auch im Namen zeigen. Monika Maul-Vogt (GLH) sah das anders: "Ich persönlich finde, der Name ist nicht adäquat für eine Begegnungsstätte", sagte sie. "Aber wenn das Volkes Stimme sein soll ..."

Die Hommage an die "Heisemer Störche" schlug sich aber nicht nur in den "Storchennest"-Vorschlägen nieder. Mit einigen Namensideen machten die Hirschberger klar, welche Bedeutung die großen Vögel in Leutershausen haben. "Storchenkinder", "Storchentreff", "Storcheneck" oder "Hirschbergstörche" waren weitere Eingaben der Bürgerbeteiligung. Die besten drei Vorschläge will die Gemeinde prämieren. Die Verwaltung schlug dafür "Hirschberger Gutscheine" im Wert von 50, 100 und 150 Euro vor. Bei gleichnamigen Vorschlägen soll das Los entscheiden.