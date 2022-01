Hirschberg-Großsachsen. (ans) "Geht es Ihnen wieder besser?", will die RNZ vom Wirt des Großsachsener Gasthauses "Zum weißen Lamm", Gerd Krämer, wissen. "Warum sollte es mir besser gehen? Ich hatte ja gar keine Symptome", entgegnet er. Im Dezember war Krämer kurz vor seiner Booster-Impfung positiv auf Corona getestet worden, hatte sich für zehn Tage in Quarantäne begeben und das Wirtshaus vorübergehend geschlossen. Bis heute sind ihm keine weiteren Infektionen in seinem Umfeld bekannt, weder bei Gästen noch bei Mitarbeitern. "Auch wo und wie ich mich selbst angesteckt habe, weiß ich nicht", sagt Krämer.

Seit 18. Dezember hat das Gasthaus nun wieder offen, vom 31. Dezember bis 3. Januar gab’s noch mal eine kurze Winterpause. Rund um Weihnachten sei es relativ ruhig gewesen. "Aber das ist eigentlich jedes Jahr so", erzählt Krämer. Zwischen den Jahren dagegen war es "ganz gut". "Nicht ganz so prickelig" ist für den Wirt die aktuelle, pandemiebedingte frühe Sperrstunde um 22.30 Uhr.

Er hofft, dass es zumindest dabei bleibt und sie nicht noch früher angesetzt wird. Nach wie vor bietet er auch Essen zum Mitnehmen an, dass aber nicht wesentlich stärker nachgefragt werde. Auch hält Krämer, so lange es eben geht, an seinen Veranstaltungen fest, und das, obwohl er nur rund die Hälfte von seiner sonst üblichen Gästezahl hereinlassen kann. Hat er sonst bei den kultigen Konzerten Platz für 60 bis 70 Personen, so dürfen es aktuell maximal 30 sein.

„Gag“ Geisinger eröffnet am Samstag, 15. Januar, das Veranstaltungsjahr im „Lamm“. Foto: Olaf Müller/Kreutzer

"Gag" Geisinger eröffnet nun am Samstag, 15. Januar, das Veranstaltungsjahr 2022 im "Lamm". Unter dem Titel "Guitarsongs" präsentiert Günter "Gag" Geisinger bekannte und weniger bekannte Lieder aus der goldenen Zeit der anglo-amerikanischen Pop-Rock-und Folk-Ära. Am liebsten spielt er Songs von Bob Dylan, aber auch andere Interpreten stehen auf seiner "Songliste". Das "Folk-Urgestein" ist unter anderem Mitglied von "Zimmerman’s Friends" und "The Midnight-Tokers". "Ein unterhaltsamer Abend ist auf jeden Fall garantiert. Die Lammküche ist auf das Beste gerüstet", heißt es in der Ankündigung.

Aufgrund der momentanen Sperrstunde um 22.30 Uhr beginnt das Konzert bereits um 19 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr. Eintrittskarten können unter 06201/57257 reserviert werden. Es gilt 2 G-plus. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, sodass jeder Gast einen Sitzplatz hat. Weitere geplante Veranstaltungen: 29. Januar Bloomer & Cadie, 11. Februar Schultzes und 26. Februar Brothers & Others.