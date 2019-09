Von Werner Hildebrand

Hirschberg. Zweimal im Jahr herrscht in Hirschberg Ausnahmezustand, wenn die Handballer vom TVG Großsachsen und der SG Leutershausen zum Derby antreten. Diesmal in Großsachsen, wo schon eine Stunde vor Beginn am Samstag alles rund um die Sachsenhalle zugeparkt war. Bereits um 18 Uhr trafen sich in Leutershausen an der Drehscheibe vor der SGl-Geschäftsstelle gut 50 Fans vom Fanclub "Rote Teufel", um mit Fahnen, Hupen und Bollerwagen sowie mit viel Flüssigem gen Sachsenhalle zu ziehen. Seit über 25 Jahren feuert der Club "seine" Mannschaft an.

Hintergrund > Bürgermeister Ralf Gänshirt: "Es waren zwei grundverschiedene Halbzeiten, aber mit einem gerechten Endergebnis, so wie ich es mir gewünscht habe. Als die SGL klar vorne lag, dachte ich, das ist vielleicht eine Vorentscheidung. Doch das hat sich nicht bewahrheitet, der TVG zeigte Moral und kam zurück, auch wenn das Spiel am Ende etwas unglücklich ausgegangen ist. Es war zweifellos eine [+] Lesen Sie mehr > Bürgermeister Ralf Gänshirt: "Es waren zwei grundverschiedene Halbzeiten, aber mit einem gerechten Endergebnis, so wie ich es mir gewünscht habe. Als die SGL klar vorne lag, dachte ich, das ist vielleicht eine Vorentscheidung. Doch das hat sich nicht bewahrheitet, der TVG zeigte Moral und kam zurück, auch wenn das Spiel am Ende etwas unglücklich ausgegangen ist. Es war zweifellos eine Werbung für den Handballsport, es war Werbung für Hirschberg und ein sehr intensiv geführtes Derby." > Heiner Mayer sen., "Handballidol" des TVG Großsachsen, langjähriger Trainer und Funktionär: "Ein gerechtes Ergebnis, aber doch etwas ärgerlich für den TVG, in der letzten Sekunde noch einen direkten Freiwurf zu kassieren. Es herrschte eine tolle Stimmung in der ausverkauften Halle, und es waren super Schiedsrichter. Ein echtes Ortsderby, das Lust auf mehr macht." > Thomas Zahn, Sportlicher Leiter beim TVG: "Es war ein tolles, faires Derby, das alle Erwartungen erfüllt hat. Für uns war es letztendlich ein bitteres Unentschieden, da wir 24 Sekunden vor Ende bei eigenem Ballbesitz mit einem Tor führen. Über das gesamte Spiel gesehen, geht das Unentschieden aber in Ordnung. Leutershausen war in der ersten Halbzeit besser, wir hatten in der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel." hil

Jörg Büssecker ist ein "SGL-Urgestein" und ehemaliger Torwart der Handballer. Auch er wurde für das Derby aktiv: Um so viele Heisemer wie möglich nach Großsaase zu bringen, gab es von seiner Firma gesponserte SGL-Klatschen, um die Spieler lautstark anzufeuern. Und für die "Fußkranken" wollte "Fipo" sogar noch den SGL-"Shuttle-Service-Bus" einsetzen.

Auch der TVG hat seine Treuen - wie Edelfan Hermann Reisig. Einmal produzierte der "Oberfan" das "Saasemer Herzblut", einen kräftigen Rotwein, dessen Erlös er den Handballern spendete. Eine weitere Aktion, die in Erinnerung blieb, war der Spargelverkauf mit den Spielern. Auch dessen Gewinn floss in die Kasse der Drittligahandballer.

Auf Großsachsener Seite habe man fürs Derby keine besonderen Aktivitäten geplant, sagte Reisig. Doch beim Rückspiel in der Heinrich-Beck-Halle werden laut dem Edelfan auch die "Großsaasemer" einige Aktionen starten. Als die "Helden" der Fans zum Aufwärmen einliefen, herrschte ein ohrenbetäubender Lärm in der Halle. Die Großsaasemer allerdings hatten es am Samstagabend nicht leicht, ihre "Lieblinge" auf dem Hallenboden auszumachen: TVG-Trainer Stefan Pohl musste nämlich sieben neue Spieler in die Mannschaft integrieren.

Nur noch wenige Minuten waren es bis zum Anpfiff, es knisterte förmlich, und die Anspannung bei den Akteuren sowie den Fans war deutlich zu spüren: Wer würde an diesem Abend als Sieger aus der Sachsenhalle gehen? Es gab keinen ausgemachten Favoriten.

Proppenvoll mit über 900 Zuschauern war die Sachsenhalle. Die Stimmung war - auch dank der zahlreichen Fans - bestens. Foto: Hildebrand

Keine Maus passte mehr in die mit über 900 Besuchern volle Halle hinein, und die Zuschauer standen im "Oberrang" dicht gedrängt an der Hallenwand. In der "Kanzel" gaben Matthias Dallinger und Volker Barzyk die Mannschaftsaufstellungen bekannt und begrüßten das Schiedsrichtergespann Christian Staszak und Stefan Walter.

Die Mannschaften liefen ein, die Ordner in den schwarzen Hemden bezogen ihren Posten. Dann ging das "Derby aller Derbys" endlich los und nahm immer mehr Fahrt auf. Die Großsachsener Fans waren wieder so etwas wie "der achte Mann" in der Sachsenhalle und schrien die Spieler förmlich nach vorne.

Doch am Schluss gab es nach dem hoch spannenden Spiel ein Remis (26:26) - erst das zweite übrigens in den bisherigen elf Begegnungen in der dritte Liga Süd, Ost und jetzt West. Die Mannschaft der SGL fuhr nach dem Spiel zurück nach "Hause" ins Stammlokal "Zum Löwen", während die Spieler des TVG mit ihren Fans in der Sachsenhalle blieben.

Das Derby gehört nun der Vergangenheit an - bis zum Rückspiel am 4. April, um 19 Uhr, in der Heinrich-Beck-Halle.