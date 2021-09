Von Annette Steininger

Hirschberg. Eigentlich war sich der Gemeinderat am Dienstagabend einig und quittierte auch die Entscheidung zum Anbau an die Sachsenhalle und für denjenigen an die Grundschule Großsachsen mit einstimmigen Beschlüssen. Am Mehrfunktionsraum, der an die Trainingshalle angeschlossen sein soll, entzündete sich allerdings eine Diskussion. Bürgermeister Ralf Gänshirt erläuterte noch einmal kurz, dass es bei der Halle heute mehr um das Raumkonzept und bei der Schule um eine Machbarkeitsstudie gehe.

Wie bereits berichtet, wird eine Vergrößerung der Schule erforderlich, weil ab 2026 ein Anspruch auf ganztägige Förderung von Grundschülern stufenweise eingeführt wird. Ralf Gänshirt sagte, dass schon jetzt "ein kritischer Zustand" bestehe und sich die Mensa aktuell im ehemaligen Handarbeitsraum befinde. Dieser soll nach Möglichkeit wieder seinem ursprünglichen Zweck zugeführt werden. Der Gemeinderat entschied zwischen zwei Varianten, einer eigenständigen Mena mit Ganztagesräumen im Norden und einem Anbau an die Grundschule im Süden. Einmütig votierte der Gemeinderat für Letztere.

Architekt Bernd Kopp erläuterte hier noch mal seine Vorgehensweise und betonte gemeinsam mit Gänshirt, dass es sich bei der Raumaufteilung im Anbau lediglich um "Platzhalter" handele. "Hier müssen wir noch Gespräche mit der Schule führen", sagte der Bürgermeister – auch vor dem Hintergrund, dass in Großsachsen noch eine neue Leiterin oder ein neuer Leiter kommen wird. Das Gremium konnte jedenfalls der Argumentation der kurzen Wege folgen und entschied sich für den voraussichtlich 490 Quadratmeter großen Anbau. Christian Würz (CDU) gab noch zu bedenken, dass man sich frühzeitig Gedanken machen solle, wie eine Erschließung bei einer Mensa im Süden erfolgen könnte.

Kopp stellte auch das Raumkonzept für den Sachsenhallen-Anbau vor, der ungefähr neun Meter hoch werden könnte und nach seiner Planungsidee eine 970 Quadratmeter große Trainingshalle, einen 170 Quadratmeter großen Mehrzweckraum, Umkleiden und einen Geräteraum enthalten soll. Just an diesem Multifunktionsraum, der von Vereinen wie der Schule genutzt werden könnte, entbrannte aber eine Diskussion. Zunächst war Alexander May (FW) "in einem gewissen Dilemma". So sah er eigentlich einen Multifunktionsraum, der auch von der Ganztagesbetreuung genutzt werden soll, eher in der Nähe der Mensa und der anderen Ganztagesräume. Doch Gänshirt konnte ihn dann doch noch überzeugen, zuzustimmen und sich nicht, wie geplant, zu enthalten. Er meinte, dass May das Ganze durch die "Schulbrille" sehe, mit der "Vereinsbrille" würde man alles wohl genau andersherum deuten. May überzeugte schließlich die Argumentation des Bürgermeisters, dass auch die Schule die Planung positiv bewerte.

Doch genau an dieser Stelle ging es hoch her. GLH-Fraktionsvorsitzende Monika Maul Vogt berichtete, dass Elternvertreter an die Grüne Liste herangetreten seien und sich beschwert hätten, dass sie nicht in die Planungen involviert gewesen seien. Das rief Matthias Dallinger (CDU) auf den Plan, der sich "etwas sprachlos" zeigte: So habe man doch vor einem Jahr genau an dieser Stelle mit Schul- und Elternvertretern zusammengesessen und über das Thema gesprochen. Er frage sich, ob es diese Gespräche von Elternvertretern mit der GLH tatsächlich gegeben habe oder diese Idee nur hier am Tisch geboren worden sei. Maul-Vogt wiederum verbat sich die Unterstellung, dass sie lügen würde.

Thomas Scholz (SPD) fand, man solle sich Gedanken machen, ob man zusätzlich zum Trainingshallenanbau wirklich noch einen Raum brauche, wo Sport betrieben wird oder ob man nicht einen schaffen sollte, wo auch andere Aktivitäten wie Basteln möglich sein sollten. Außerdem wollte er wissen, ob mit der Raumplanung eine Kostenschätzung vorliege. Das verneinte Gänshirt. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man ja nicht wissen, was der Architekt planen werde. Aus Sicht von Oliver Reisig (FDP) ist jeder Raum mehr, den man anbaue, "ein Glücksfall für die Vereine".

Es laufen auch bereits die Vorbereitungen für den zu ändernden Bebauungsplan durch das Büro BBP aus Kaiserslautern, die Angrenzer sind über das Vorhaben informiert. Der Abstand des Sachsenhallenanbaus zur Nachbarschaft wird laut Kopp 21 Meter betragen. Während hier mit einer Realisierung 2024 und 2025 gerechnet wird, gibt es für den Grundschul-Anbau noch keinen Zeitplan. Aber auch wenn es bis 2026 noch etwas dauert, riet Kopp, hier mit der Planung nicht mehr allzu lang zu warten.

Für den Sachsenhallen-Anbau beschloss der Gemeinderat schließlich einstimmig eine EU-weite Ausschreibung in einem "nicht offenen Verfahren mit Verhandlungsverfahren". Zudem entschied das Gremium, das Architekturbüro Thiele mit der Verfahrensbetreuung zu betrauen. Das Büro Kopp und Sättele bereiten die Anforderungskriterien vor.