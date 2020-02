Hirschberg-Leutershausen. (ze) Irgendwie hat man sich an den Anblick der Container in der Galgenstraße in Leutershausen schon gewöhnt, jetzt kommen sie aber weg. Seit dem Jahr 2016 stehen sie gleich neben dem Hilfeleistungszentrum und dienten dort einst der Unterbringung geflüchteter Menschen. Als in den Jahren 2015 und 2016 besonders viele asylsuchende Menschen nach Deutschland kamen, waren diese Container vom Rhein-Neckar-Kreis in Leutershausen errichtet worden, um den Geflüchteten eine vorläufige Unterkunft zu bieten.

Gut zwei Jahre lang lebten hier bis zu 115 Flüchtlinge. Im August 2018 verließen dann die letzten Bewohner die Anlage, nachdem ihnen andere Unterkünfte zugewiesen worden waren. Um auf eventuell wieder ansteigende Flüchtlingszahlen vorbereitet zu sein, blieb die Containeranlage als sogenannte "Rückfallebene" aber stehen. Schließlich läuft auch der Pachtvertrag mit der Gemeinde für das Grundstück neben dem Hilfeleistungszentrum nur noch bis Ende dieses Jahres.

Doch ungeachtet der Laufzeit des Pachtvertrags werden sich die Container nicht mehr lange an diesem Ort befinden. Darauf deutet nicht nur der teils abgebaute Zaun hin, der die Containeranlage einst umgab. "Die Container wurden verkauft und werden in den kommenden zwei Wochen abgebaut", teilte auf Anfrage der RNZ die Pressesprecherin des Rhein-Neckar-Kreises, Silke Hartmann, mit.

Gleichzeitig werde auch eine vergleichbare Containeranlage in Wiesloch abgebaut. Nur die größte Containeranlage dieser Art im Rhein-Neckar-Kreis in Bammental würde man für alle Fälle noch behalten. Wer die Container gekauft hat und für was sie verwendet werden, konnte Hartmann nicht sagen.