Von Max Rieser

Hirschberg-Leutershausen. Vor fast sieben Jahren war es so weit: Ordensschwester Fatima zog auf Einladung der Leutershausener Pfarrgemeinde am 9. November 2014 ins Schwesternhaus neben der Wallfahrtskirche ein. Sie ist ein fester Teil des katholischen Kindergartens geworden und als Erzieherin für Kinder wie Eltern da. Im August endet ihr Aufenthalt in Hirschberg. Mit ihr zusammen kamen noch Schwester Maria und im November 2018 Schwester Amali, die vorerst bleiben. Alle Drei wurden vom römisch-katholischen Erzbistum Chennai-Madras in Tamil in Indien geschickt.

Ihr Leben der Kirche zu widmen, war für Fatima schon seit ihrer Kindheit ein Wunsch. Für die Familien mit einem geringen bis durchschnittlichen Einkommen seien die Priester und Schwestern in ihrer Heimat eine wichtige Unterstützung. Sie helfen den Kindern nach der Schule bei den Hausaufgaben, unterstützen Kranke und stehen generell mit Rat und Tat zur Seite. Da Fatima in dieser Zeit so viel von den Schwestern bekommen habe, wollte sie in gleicher Form etwas zurückgeben. Damit begann sie dann auch in Chennai nach ihrem Eintritt in den Orden und unterstützte Straßenkinder und Kinder, deren Eltern im Gefängnis waren: "Wir waren wie ein Hort, in den die Kinder nach der Schule kommen konnten." Fatimas Geschwister arbeiten beide in "normalen Berufen" in Indien.

Dann kam die Nachricht, dass es nach Deutschland gehen sollte. Es sei zwar traurig gewesen, von ihrer Familie wegzugehen, aber die Aussicht, etwas Neues zu lernen, freute sie auch. Der Anfang sei schwer gewesen, erzählt Fatima lächelnd, denn weder hätte sie Deutsch gesprochen noch verstanden. Außerdem sei das Novemberwetter eine Herausforderung für die Schwestern gewesen, da sie derartige Temperaturen aus Indien nicht gewohnt waren.

Zum Glück kam zuerst ein neunmonatiger Sprachkurs in Heidelberg, in dem sie eine "sehr nette Lehrerin" auf den Aufenthalt vorbereitete. In dieser Zeit gab es auch die ersten Berührungspunkte mit den Mitgliedern der Gemeinde, mit denen sie ausschließlich positive Erfahrungen verbinden: "Nach der Kirche haben sie oft auf uns gewartet, haben uns beim Sprechen geholfen und ihre Liebe mit uns geteilt", erzählt sie gerührt. Ablehnung oder gar Rassismus habe keine von ihnen in ihrer Zeit in der Gemeinde erlebt. Mittlerweile seien sie für viele der "älteren Damen" im Ort wie Enkelinnen und nennen sie sogar teilweise "Oma und Opa". Pfarrer Gerhard Schrimpf und einige Familien im Ort hätten sich außerdem immer um sie gekümmert, wenn sie Hilfe gebraucht hatte.

Nach dem Sprachkurs kam ein Vorpraktikum, das Maria und Fatima in der Seelsorgeeinheit in Weinheim absolvierten. Vor der Ausbildung 2016 gab es das "ewige Gelöbnis", in dem die Schwestern das Gelübde ablegen, ihr Leben nach den Ordensregeln auszurichten. Für Fatima ist das eine der schönsten Erinnerungen. 600 Schwestern und ein Bischof begleiteten die Zeremonie. Eigentlich wohnen dem Ordensgelübde auch die Familien bei, was in ihrem Fall nicht möglich war. Das sei aber nicht so schlimm, denn sie habe ihre "andere Familie" an ihrer Seite gehabt. Generell dürfen die Ordensschwestern ihre Familien nur alle drei Jahre besuchen, außer es passiert etwas in der Verwandtschaft wie ein Todesfall.

2016 begann für Fatima und Maria endlich die Ausbildung als Sozialpädagoginnen an der Weinheimer Helen-Keller-Schule. Hier habe ihr Klassenlehrer sie sehr unterstützt, denn durch die Sprachbarriere hätte sie hier fast aufgegeben: "Er hat mich immer unterstützt und gesagt: ,Nein, du gibst nicht auf, du schaffst das’."

So war es dann auch, und Fatima kam 2019 in den katholischen Kindergarten St. Martin. Ihrer Gruppenleitung ist sie sehr dankbar, da sie sie "an die Hand genommen hat" und ihr alles beibrachte, was sie bis dahin nur theoretisch kannte. Die Kinder hätten sich am Anfang wegen der Ordenstracht etwas vor ihr gefürchtet, erzählt Fatima und lacht, das habe sich aber schnell gegeben, und alle hätten sich gefreut. Die meiste Freude bereiten ihr die Feste wie das Martinsfest und die Zusammenarbeit mit den "ganz Kleinen".

Und wie ist das Zusammenleben? Die lebensfrohen Schwestern werfen sich einen Blick zu, dann müssen alle lachen: "Es ist wie mit richtigen Geschwistern. Wir haben uns wahnsinnig gern, aber manchmal streitet man sich auch." Durch solche Streits kämen sie sich aber noch näher. Generell seien sie sowieso "brav".

Neben dem Arbeitsalltag für Maria und Fatima im Kindergarten und Amali als Krankenpflegerin in der Schriesheimer Sozialstation haben die Schwestern noch ihren kirchlichen Alltag. Da gibt es die täglichen Gottesdienstbesuche und die monatliche Einkehr mit Pfarrer Schrimpf. Einmal im Jahr gibt es aber auch die Exerzitien, in denen sich die Schwestern auf ihren Glauben besinnen sollen. Es geht ihnen aber nicht nur darum, denn es ist der einzige "Urlaub", den sie haben und die einzige Zeit, in der sie andere Schwestern sehen: "Es ist sehr entspannend. Wir sehen einen anderen Ort und können uns geistig, körperlich und seelisch wieder aufladen", sagt Fatima. Aktuell machen die 33-Jährige und die ein Jahr jüngere Maria ihren Führerschein. Fahren gelernt haben sie zwar schon in Indien, die Umstellung von Links- auf Rechtsverkehr sei aber groß. Außerdem habe Corona sie zeitlich etwas zurückgeworfen: "Es ist also nicht unsere Schuld, dass es länger dauert", sagt Maria und lacht.

Dass Fatima im August die Schwesternstation verlässt, sei normal, denn ein Wechsel alle sechs Jahre ist vorgesehen. Trotzdem habe ihr Abschied zwei Seiten. Zum einen würde sie sich freuen, etwas Neues zu entdecken, zum anderen sei sie aber traurig, ihre "zweite Heimat" zu verlassen, was zudem etwas Wehmut in ihrem Blick verrät, und auch ihre beiden "Mitbewohnerinnen" sind "traurig, wenn sie nicht mehr bei uns wohnt", sagt Maria. Für Fatima geht es weiter ins ungefähr 130 Kilometer entfernte Boxberg-Angeltürn, was "nur ein bisschen weit" sei.

Auf ihre "Schwestern" muss sie aber nicht verzichten, denn alle drei Monate treffen sich die vier baden-württembergischen Niederlassungen der Diözese. Außerdem sagt Fatima lächelnd: "Vielleicht sind wir auch in 20 Jahren wieder zusammen in einem Konvent in Indien." Ersetzen wird Fatima in Leutershausen Schwester Reena, die aus Boxberg in die Gemeinde kommen wird.