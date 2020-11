Hirschberg-Leutershausen.(kaz) "Der Fiesling Corona ist schuld, dass wir uns nicht mehr beim Schmöker-Treff sehen können. Bitte helft Fridolin, ein Superhelden-Team zum Kampf gegen die Corona-Langeweile zusammen zu stellen", so der Aufruf an die Kinder, die ansonsten in der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) Leutershausen ein- und ausgehen. Fridolin ist ein Marabu mit gelbem Schnabel, rot-weißem Ringelhemd, roter Mütze und Maskottchen aller "KÖB" im Lande.

Dem Aufruf zum "Frederick-Tag" folgten immerhin 26 Mädchen und Jungen und fuhren dabei zum Teil schwere Geschütze auf. Bei der neunjährigen Lilly sind das Pfeil und Bogen. Der gleichaltrige Harry bekämpft das Virus mit einer Waffe, die aussieht wie ein Maschinengewehr. Das ist zwar alles nur gemalt, aber sehr gut! So fiel es der Jury nach Worten von Ines Holzmann nicht leicht, aus den Einsendungen drei Preisträger zu küren. Die drei Erstplatzierten erhielten am Donnerstag jeweils einen Zehn-Euro-Gutschein für "Utes Bücherstube" in Schriesheim.

Das Bild von Jan Kusov bestach beispielsweise durch seine Dichte. Der Siebenjährige mag Bücher über Trolle, Gnome und sogenannte "Fantasy-Figuren". Auf seinem "Wimmelbild" ist das Corona-Virus giftgrün. Eine fleischfressende Pflanze kommt ebenfalls darauf vor. Indessen schuf Sarah Blum die weibliche Variante zum "Superman". Die Pappfigur trägt den typischen Mantel aus Stoff und fiel bei der Bewertung in die Kategorie "Bastelarbeiten".

Mit Sina, Sara und Silvia beeindruckten Laila Lingott und ihre jüngere Schwester Miley die Jury. Die drei feenhaften Gestalten halten nicht nur einen Zauberstab in den Händen, sondern können auch fliegen oder zumindest Rollschuh fahren. So steht es jedenfalls in ihren Steckbriefen, die zu der großformatigen Arbeit gehören.

Hildegard Henn vom KÖB-Team bedauert, dass es schon seit dem ersten Lockdown im März keinen Schmökertreff mehr gab. Dieser lockte ansonsten donnerstags ab 15 Uhr stets um die 20 Grundschulkinder an. Weil auch die Aktionen zum landesweiten Literatur-Lese-Fest unter dem Motto "Frederick-Tag" ausfielen, ging es nun darum, die Kinder zum Malen oder Basteln von Heldinnen und Helden zu animieren und Fridolin zu helfen. Im Gegensatz zum Marabu ist Frederick übrigens eine kleine Maus, die für den Winter nicht nur schöne Geschichten, sondern auch Sonnenstrahlen sammelt. Um den Kontakt zu den jungen Leseratten aufrecht zu erhalten, hat die KÖB bereits eine neue Aktion geplant, die am 22. November startet. An jenem Sonntag kann in der Bücherei ein Anmeldeformular samt Anfang einer vorweihnachtlichen Erzählung abgeholt werden. Diese wird Kinderbuchautorin Andreas Liebers aus Heilgkreuzsteinach in fünf Etappen schreiben und dabei die Vorschläge, die die Kinder dazu machen, einarbeiten.

Laut Hildegard Henn ist die Zahl der Buchausleihen in den letzten Wochen etwas zurückgegangen und wird der Lieferservice "Buch-Express" derzeit nicht genutzt. Dabei versichert sie: "Bei uns sind Bücher, die zurückgegeben werden, drei Tage in Quarantäne, ehe sie wieder ausgeliehen werden."

Das Schild "Bitte klingeln" ist an der Eingangstür zur Bücherei in der Fenchelstraße angebracht. Verbunden mit dem Hinweis, dass sich nicht mehr als zwei Personen oder eine Familie in den Räumen aufhalten sollten. Natürlich gelten auch dort Abstandsregeln und Maskenpflicht. Zudem sollte die Verweildauer möglichst kurz sein.

Info: Das KÖB-Team verweist in diesem Zusammenhang auf die Vorbestellung von Büchern per Telefon unter der Nummer 0 62 01 / 50 72 53 oder per Mail an Koeb.leutershausen@kath-wh.de. Die Öffnungszeiten: sonntags 10.30 bis 12 Uhr, mittwochs 10 bis 13 Uhr, donnerstags 16 bis 18 Uhr.