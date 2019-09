Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Dass Werner Volk mitten in der Apfelernte steckt, ist nicht zu übersehen beziehungsweise zu überhören. Während des Gesprächs mit der RNZ klingelt beim Obstbaumeister im Fünf-Minuten-Takt das Handy. Ein Erntehelfer erkundigt sich, welche Sorte vom Baum muss. Derweil will eine Behörde noch Unterlagen von Volk. Eine Kundin aus dem Hofladen will indes wissen, ob sie ihre dort gekauften und inzwischen leeren Flaschen zurückgeben kann.

Seit Ende Juli läuft die Apfelernte, seit gut zwei Wochen ist sie nun im vollen Gang. "Wir waren zunächst eine Woche später dran als sonst", erzählt Volk. Das habe an der Kälteepisode im Frühjahr gelegen. "Aber jetzt haben wir aufgeholt und sind zeitlich auf dem Niveau des vergangenen Jahres." Letzte Woche seien die Temperaturen geradezu ideal gewesen: tagsüber heiß, nachts rechts kühl. "Das sorgt für eine schöne Farbe bei den Äpfeln", sagt Volk.

Weil aber auch immer mal wieder die Sonne kräftig schien, geht Volk von einem zehnprozentigen Ernteausfall durch Sonnenbrand aus. Denn den können auch Äpfel bekommen. "Aber ich bin zufrieden", sagt der Obstbaumeister. Er spricht von einer "durchschnittlichen Ernte", was die Menge angeht.

Aber die Qualität sei wetterbedingt "sehr gut". Mit der Reifezeit liegt die Region übrigens aus klimatischen Gründen immer gut 14 Tage vor anderen Gebieten Deutschlands. "Wir leben hier ja an der deutschen Riviera", fügt Volk schmunzelnd an.

Rund 50 verschiedene Apfel- und Birnensorten baut Volk an. Foto: Kreutzer

Bis Mitte Oktober wird der Betrieb noch Äpfel ernten. Dann darf man gespannt sein, wie die Bilanz in anderen europäischen Ländern ausfällt. Laut Volk wird nämlich dort mitunter die schlechteste Apfelernte seit 15 Jahren erwartet. Das liege daran, dass es vor zwei Jahren ein Frostjahr gab. Da setzt dann der Apfelbaum ein Jahr aus, um sich zu regenerieren, und bildet anschließend mehr Blüten als zuvor, wodurch es auch mehr Äpfel gibt.

Kommen die Obstbauern, wie es beispielsweise in Polen der Fall sei, mit der Ernte nicht nach und dünnen die Bäume nicht entsprechend aus, können sich keine neuen Blüten bilden. Was wiederum weniger Äpfel und somit eine schlechtere Ernte zur Folge hat.

In Deutschland hätten die meisten Betriebe das aber im Griff, erklärt Volk. Durch gutes Wässern hätte es bei der Hitze kaum Schäden gegeben, nur die Äpfel wären dadurch ein paar Millimeter kleiner als gewohnt.

Zwischen fünf und zwölf Tonnen kann der Obstbaubetrieb pro Tag an Äpfeln ernten. Eine beachtliche Menge, wenn man bedenkt, dass dieses Obst händisch vom Baum geholt werden muss. Davon geht ein Teil in den Handel, ein anderer bleibt im Hofladen. Schließlich könne der Einzelhandel nur drei bis fünf Sorten anbieten. Volk selbst setzt aber auf Vielfalt und baut gut 50 verschiedene Äpfel- und Birnensorten an. "Das muss man auch, um wettbewerbsfähig zu bleiben", findet der Obstbaumeister.

Immer mehr Pflanzen bezieht er über eine Lizenzgebühr. Pro Baum zahlt er zwischen 30 Cent und zwei Euro. Das Ganze läuft über Baumschulgruppen, die diese in der Regel erwerben. Oft seien es keine ganz neuen Züchtungen, aber verfeinerte, die so zu ihm kommen, erklärt Volk. Als Beispiel nennt er die Sorte "Delbaestivale". Hier hat ein Züchter entdeckt, wie er die Farbe des Apfels intensivieren kann. Von Clubsorten wie "Pink Lady" würde er lieber Abstand nehmen, denn daran verdiene vor allem der Vermarkter.

Die darf der Landwirt laut Volk nicht selbst im Laden verkaufen, sondern muss 100 Prozent der Äpfel wieder abgeben. Habe der Anbauer ein "Superjahr" bei der Ernte gehabt, spiele das für den Club aber keine Rolle. Dann würden einfach die Kriterien hochgeschraubt und aussortiert, um die Menge zu deckeln.

Für Volk also keine Option. Auch mit den Auszahlungspreisen des "mächtigen" Lebensmittelhandels, der die Preise diktiere, ist er nicht zufrieden. "Allein damit kann kein Betrieb existieren."

Daher ist er froh, dass er noch das Standbein "Privatvermarktung" hat. Und da hat den Obstbauern lustigerweise der Lebensmittelhandel in die Karten gespielt - mit der Werbung für regionale und saisonale Produkte. "Das können wir das ganze Jahr über bieten", meint Volk schmunzelnd.