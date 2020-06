Freddy Wonder, Eric Washeim, Monika Erdmann, Sabine Grüber, Klaus Erdmann und Johannes Teutsch (v.l.) stellten am Freitag „Schlemmern ohne Kino“ vor. Foto: Dorn

Von Marco Partner

Hirschberg-Leutershausen. Bewährtes Konzept, neues Format – und ein frisches Ambiente. Die Veranstalter des "Schlemmer-Kinos" vom Verein "Verbindung kultureller Genüsse" reagieren kreativ auf die coronabedingten Einschränkungen und laden zum "Schlemmen ohne Kino" ins Weingut Teutsch. Vom 17. bis 19. Juli gibt es hier ein mediterranes Dinner im Freien – mit Weinprobe, Menü und Live-Musik.

Wie viele so viele Veranstaltungen musste auch das "Schlemmer-Kino" im März und April ausfallen. Doch sich einfach so geschlagen geben, kam für die Organisatoren auch nicht infrage. Anfang Juni kamen Klaus und Monika Erdmann bei einer Geburtstagsfeier im Weingut Teutsch auf die Idee, das Schlemmer-Event in den Hof zu verlegen. "Im Kino wäre es zu eng. Da aber so viele Veranstaltungen abgesagt werden und es den Sommer über kaum etwas gibt, wollten wir etwas anbieten", erklärt Monika Erdmann. "Ein Urlaubsfeeling zuhause, mitten in den Weinbergen", ergänzt Sabine Grüber vom Hotel Krone.

Tatsächlich bietet das Weingut reichlich mediterranes Flair. Zypressenbäume, Lavendelblüten – und ein sagenhafter Blick über die Rheinebene. Dort kann man beim "Schlemmen ohne Kino" nicht nur den Sonnenuntergang genießen, sondern sich rundum verwöhnen lassen. Team und Konzept werden bei der Open-Air-Veranstaltung beibehalten, der Tisch wird aber sogar noch üppiger gedeckt.

Eric Washeim von der Seelenfutter-Manufactur kredenzt zum Beispiel eine Antipasti-Variante mit Steinofenbrot. Familien- und Sportappartements Wetzel serviert Caprese auf Tomaten und Büffelmozzarella. Das Hotel Krone bietet Kalbsrücken am Stück mit Salbei-Gnocchi und gebackenen Auberginen. Johannes Teutsch wird zu jedem Gang einen passenden Weißwein, Rosé oder Rotwein vorstellen und empfehlen. Das Café Erdmann rundet das Ganze mit einem sommerlichen Tiramisu ab.

Am Eingang werden die Besucher mit einem Secco Caprice empfangen und zu ihren Tischen geleitet. Auf 120 Gäste pro Abend ist die Veranstaltung limitiert. Die Größe kann also ähnlich wie im Kino beibehalten werden. Und das Musikprogramm. "Wir spielen natürlich auch ein wenig Filmmusik", möchte Freddy Wonder mit seiner Combo am Freitag und Sonntag das Kino-Flair ein wenig in den Weinhof katapultieren. "Es wird für mich das erste Konzert seit dem Lockdown. Ich freue mich auf die Fans", sagt er.

Am Samstag sorgt das Lipari Acoustic Duo für "musica italiana". Das Repertoire reicht von Adriano Celentano über Eros Ramazzotti bis zu Zucchero. Ein Lebensgefühl von Dolce Vita und Laissez Faire möchte man den Gästen im kleinen Paradies vor der Haustüre bieten. Schließlich feiert das Schlemmer-Kino, das es seit 2000 gibt, in diesem Jahr ein Jubiläum. Auch dem Olympia-Kino bleibt man erhalten. "Wir werden es mit einem Benefit unterstützen", betont Klaus Erdmann. Ob man im Oktober wieder ins "normale" Schlemmer-Kino zurückkehren kann, gilt noch als ungewiss.

Info: Das "Schlemmen ohne Kino" findet am Freitag, 17. Juli, bis Sonntag, 19. Juli, jeweils von 19 bis 22.30 Uhr im Weingut Teutsch statt. Einlass ist um 18.30 Uhr. Bestellungen per E-Mail an info@schlemmerkino.net oder info@cafe-erdmann.de mit Name und Adresse der Teilnehmer. Die Karten werden am Empfang ausgehändigt und die Plätze fest zugewiesen. Das Ticket (keine Abendkasse) kostet 79,50 Euro. Bei schlechtem Wetter weicht man ins Hotel Krone aus.