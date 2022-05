Hirschberg-Leutershausen. (ans) Als ihr Hund Henry bei der abendlichen Gassi-Runde am Donnerstag plötzlich etwas im Maul hatte, wurde Jessica Kilgus stutzig. Ihr gelang es, das Stück Mettwurst rauszufischen und entdeckte eine Rasierklinge. Passiert ist das Ganze unweit ihres Hauses auf der Wiese an der Kreuzung Herbert-Kunkel-/Mannheimer Straße. Noch immer ist sie "völlig fertig", erzählt sie der RNZ am Freitag. Die Polizei hat sie gleich am Vortag verständigt, die den Köder auch mitnahm. Diese bestätigte dies gegenüber der RNZ. "Die Abteilung Gewerbe und Umwelt ermittelt", so Sprecher Norbert Schätzle.

Weil sie andere Hundebesitzer warnen will, hat sie eine Warnung in mehreren Facebook-Gruppen veröffentlicht und die RNZ kontaktiert. Über 230 Mal wurde ihr Beitrag schon geteilt. Auch die Wiese hat sie mit gemeinsam mit anderen noch einmal abgesucht. Zwar ist sie erleichtert, dass ihrem Labrador nichts passiert ist, aber Jessica Kilgus ist weiter in Sorge. Inzwischen habe ihr eine Nachbarin erzählt, dass ein weiterer Giftköder gefunden worden sei.