Hirschberg-Leutershausen. (ans) Gute Nachrichten für Cineasten und Fans des kleinen, plüschigen Kult-Kinos in Leutershausen: Am Donnerstag, 22. Juli, öffnet das Olympia-Kino wieder seine Türen, informiert der Förderkreis in einer Pressemitteilung. "Sicherlich warten schon viele Menschen, ob Groß, ob Klein, auf unvergessliche Kino-Erlebnisse, auf das Gefühl, einmal wieder so richtig abtauchen und die eigene Realität für eine kurze Weile hinter sich lassen zu können", ist er überzeugt.

Aktuell laufen nun die Vorbereitungen. Details zum Hygienekonzept konnte Förderkreis-Vorsitzende Wiebke Dau-Schmidt auf RNZ-Anfrage noch nicht mitteilen, kündigte aber an, dass es dazu noch vor dem Neustart ausführliche Informationen geben soll. Was sie aber schon zum Programm sagen konnte: "Die Filmauswahl zu Beginn wird ein Mix aus Filmen sein, die im letzten November nicht mehr zum Zuge kamen, und aus neuen." Und als Highlight zur Wiedereröffnung tritt am Sonntag, 25. Juli, ab 19 Uhr, das "Lulu-Weiss-Ensemble" mit Sinti-Jazz an der Markthalle auf, im Freien mit coronakonformen Abständen.

Das Olympia-Team freut sich auch schon ganz besonders auf die Kinder, die an Wochenenden in die vielen lustigen, und spannenden Filme eingeladen werden. Um diese Zeit ein wenig abzukürzen und die Vorfreude zu steigern, ruft der Förderkreis zu einer Malaktion auf: "Es wäre toll, wenn im Kino-Briefkasten möglichst viele Bilder landen würden, die sich mit dem Kino beschäftigen." Zu den Themen "Worauf freue ich mich, wenn ich wieder ins Kino gehen kann?" oder "Mein schönstes Kino-Erlebnis" wünscht sich das Kino-Team Bilder im Format A4.

Die fünf schönsten Werke werden danach im Schaufenster aufgehängt, die Gewinner erhalten freien Eintritt und eine Tüte Popcorn. Aber auch die anderen Teilnehmer gehen nicht leer aus, sondern bekommen bei ihrem nächsten Kino-Besuch eine Tüte Popcorn.

Info: Der Einsende- beziehungsweise Abgabeschluss für den Malwettbewerb ist 10. Juli. Teilnahmeberechtigt sind Kinder bis zwölf Jahre. Auf den Bildern sollte das Alter des Kindes, die Anschrift beziehungsweise weitere Kontaktdaten angegeben werden.