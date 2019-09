Hirschberg-Leutershausen. (ans) Die Projektentwicklungsgesellschaft "Bauraum" aus Mannheim hat das ehemalige Gasthaus "Zur goldenen Krone" in der Kreuzgasse 8 gekauft, wie Salih Kücükakyüz gegenüber der RNZ bestätigte. Der "Bauraum"-Geschäftsführer und Architekt verriet auch, was für das geschichtsträchtige Gebäude geplant ist: "Es sind Wohnungen vorgesehen. Es soll ein Mehrfamilienhaus werden." Ob diese später verkauft oder vermietet werden, stehe noch nicht fest. Demnächst will die Gesellschaft einen entsprechenden Bauantrag einreichen.

Derzeit ist das Mannheimer Unternehmen noch mit der Konzeptentwicklung befasst und im Gespräch mit den Behörden wie Baurechts- und Denkmalamt, steht das schöne Fachwerkhaus doch unter Denkmalschutz. Kücükakyüz weiß, dass viel Arbeit bevorsteht und einiges an Geld investiert werden muss. "Aber es ist ein tolles Objekt", schwärmt der in Ladenburg wohnende Geschäftsführer. Man merkt, dass ihn generell Gebäude mit historischem Hintergrund begeistern. Die "Bauraum"-Projektentwicklungsgesellschaft ist an der Bergstraße, in Mannheim und Ladenburg aktiv. Und nun eben in der Leutershausener Kreuzgasse.

Eine Bebauung an dieser Stelle ist demnach seit 1686 bezeugt. Das heutige Haus wurde 1810/11 als Gastwirtschaft errichtet und als solche bis 2013 betrieben. Zuletzt hieß sie "Corona d’Oro".

Im März hatte die bisherige Eigentümerin Charlotte Egle die Schriesheimer Immobilienmaklerin Eva Löweneck mit dem Verkauf beauftragt. Am 12. August erwarb "Bauraum" das 642 Quadratmeter große Grundstück mit einer Wohnfläche von 537 Quadratmetern und 17 Zimmern.

Ein Erinnerungsstück aus der "Krone" kann man sich beim Flohmarkt vor Ort am Samstag, 7. September, von 10 bis 14 Uhr, sichern.