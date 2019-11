Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. Wenn die Patientin der Oberschwester die Spritze in den Allerwertesten rammt und der designierte Chefarzt entsetzt „Jetzt ist das Valium im Arsch“ brüllt, dann ist wieder das „Heisemer Dorftheater“ aktiv. Zu ihrem 25. Bühnenjubiläum und dem gleichzeitigen 20-jährigen Bestehen des Vereins „Heisemer Dorftheater“ haben sich die Vereinsvorsitzende, Eva-Marie Pfefferle, und ihre Laienschauspielertruppe mit der Komödie „Und alles auf Krankenschein“ von Ray Cooney ein turbulentes Stück ausgesucht.

Dr. Heiner Schmitz, gespielt von Hubert Bardenheuer, steht kurz davor, Chefarzt zu werden. Da taucht zu seiner Überraschung seine ehemalige Geliebte Nicole (Franziska Schöne) mit der gemeinsamen Tochter Michelle (Rabea Götz) auf. Verzweifelt versucht er, einstige Geliebte und Tochter vor seiner Frau und seinen Arztkollegen geheim zu halten. Und schon herrscht das Chaos im Ärztezimmer, wo Oberschwester (Eva-Marie Pfefferle), Ärzte, eine verkaterte und zu cholerischen Anfällen neigende Tochter sowie ein Patient (Bernhard Adler) und ein Polizist (Walter Pfefferle) aufeinandertreffen.

Dieses Chaos zu beherrschen, ist für die Laienschauspieler des „Heisemer Dorftheaters“ nicht immer leicht, wie die am Montag im Pfadfinderheim geprobte Szene belegt. Heiner Schmitz bittet darin seinen Kollegen Dr. Roland Metzger (Thomas Götz) um Hilfe, gleichzeitig kämpfen vor einem imaginären Fenster Oberschwester und Nicole um eine Spritze. Das bemerkt Metzger und eilt zur Hilfe. Doch da schreitet Regisseur Walter Pfefferle ein und gibt Anweisungen, wie das Fenster zu öffnen ist. Um das Chaos in den Griff zu bekommen, hat er mit Carolin Oeldorf als Regieassistentin zudem in diesem Jahr tatkräftige Verstärkung bekommen.

Sie gibt auch sogleich Tipps, wie die ganze Szene für den Zuschauer nicht mehr ganz so unübersichtlich wirkt. „Alles geht zu schnell“, erklärt sie und fügt an: „Die Szene soll zwar chaotisch wirken, aber nicht sein.“

Verstärkung hat auch die Schauspielertruppe erhalten, in der mit Eva-Marie und Walter Pfefferle zwei erfahrene Mitglieder dabei sind, die der Truppe von Anfang an angehören.

Erstmals sind dagegen Franziska Schöne, Rabea Götz und Michael Fastel – er spielt den Aufsichtsratsvorsitzenden Professor Söhnlein – für das „Heisemer Dorftheater“ aktiv. Weitere Rollen in dem Stück übernehmen Eva-Maria Rehberger als ehemalige Geliebte und Franz-Ulrich Keppler, der die Rolle des Arztes Dr. Maik Bauer spielt. Ebenfalls seit den Anfängen des „Heisemer Dorftheaters“ dabei und ganz wichtig für alle Mitwirkenden auf der Bühne ist die Souffleuse Roseliese Weißenberger.

Info: Aufführung des Stücks „Und alles auf Krankenschein“ am Freitag, 10., und Samstag, 11. Januar 2020, jeweils um 20 Uhr, am Sonntag, 12. Januar 2020, um 17 Uhr sowie am Freitag, 17., und Samstag, 18. Januar 2020, wieder um 20 Uhr in der Aula der Martin-Stöhr-Schule. Die Bewirtung übernehmen der evangelische und der katholische Gemeinderat Leutershausen. Kartenvorverkauf: am Sonntag, 1. Dezember, auf dem Weihnachtsmarkt in Leutershausen und an den weiteren Adventssonntagen während des Glockenspiels auf dem Rathausplatz von 11 bis 12 Uhr. Ab Samstag, 30. November, sind die Karten auch bei der Raumausstattung Bock während der Öffnungszeiten erhältlich.