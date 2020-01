Bestens gelungen war das von Laurenz Eising und Bernhard Götz gestaltete Bühnenbild eines Ärztezimmers. In das Stück baute die Theatertruppe eine Textpassage ein, in der auf das Fehlen eines geeigneten Spielortes in Leutershausen hingewiesen wird. Die Aula der Martin-Stöhr-Schule ist nur bedingt für eine Theateraufführung geeignet, besonders wenn diese auch noch ausverkauft ist. Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. "Und alles auf Krankenschein" gab es an diesem Freitagabend in der Aula der Martin-Stöhr-Schule nicht, wie der Titel des neuen Stücks des "Heisemer Dorftheaters" versprach. Aber die Lachmuskeln wurden kräftig strapaziert. Dafür sorgte bestens die Theatergruppe des "Dorftheaters". Allen voran Hubert Bardenheuer und Thomas Götz, die beiden "Schwerstarbeiter" des Abends, so Regisseur Walter Pfefferle, da sie jede Menge Text in dem Stück hatten. Doch der saß, sodass die beiden Souffleusen Susanne Eising und Rose Weißenberger nur selten eingreifen mussten.

Ebenso gut kamen die Pointen an und davon gibt es in der Komödie "Und alles auf Krankenschein" von Ray Cooney reichlich. Außerdem streute das "Heisemer Dorftheater" einiges an Lokalkolorit ein und sorgte so für weitere Lacher.

Die Geschichte selbst ist recht verwirrend, was an dem Lügengebäude liegt, das der Neurologe Dr. Heiner Schmitz (Hubert Bardenheuer) aufbaut, als er von seiner einstigen Geliebten Nicole Flatter (Franziska Schöne) erfährt, dass sie eine gemeinsame, jetzt bereits 18-jährige Tochter haben. Da er kurz vor der Beförderung zum Leiter der "G&G Klinik" steht, will er auf gar keinen Fall einen Skandal, und seine Ehefrau Rosemarie (Eva-Maria Rehberger) darf von der unehelichen Tochter nichts mitbekommen.

Seine Tochter wiederum hat erst an ihrem 18. Geburtstag davon erfahren, dass ihr Vater ein Arzt aus der Klinik ist, sie weiß aber nicht, welcher. Das nutzt Schmitz aus, als seine völlig aufgedrehte Tochter Michelle Flatter (Rabea Götz) erscheint und schiebt die Vaterschaft kurzerhand seinem Kollegen Dr. Roland Metzger (Thomas Götz) in die Schuhe; sich selbst gibt er als Pfarrer aus. So entsteht allmählich ein Wirrwarr verschiedenster Geschichten. Da wird gegenüber der Ehefrau schlagartig aus Nicole Flatter die Frau Michel, die ihren Mann im Krankenhaus besucht, und aus Michelle wird ein Hund namens "Michel".

Zu allem Überfluss gibt es tatsächlich den Patienten Eugen Michel (Bernhard Adler), der mit Schlafanzug im Rollstuhl sitzend seine schrulligen Kommentare zu dem Geschehen abgibt. Überhaupt nicht schrullig, sondern geradezu streng agiert Professor Christian Söhnlein, der Leiter der "G&G Klinik", den Michael Fastel überzeugend spielte.

Für weitere Verwirrungen sorgen der Polizist Franz Bauer (Walter Pfefferle), die Oberschwester (Evi Pfefferle) und Dr. Maik Bauer (Franz-Ulrich Keppler), der nur noch daran denkt, wie er das Theaterstück zur Weihnachtsfeier des Krankenhauses auf die Bühne bringt. Das ist die ideale Gelegenheit für die Truppe des "Dorftheaters", eine Textpassage einzubauen, in der auf das Fehlen eines geeigneten Spielortes in Leutershausen, wie etwa ein Bürgerhaus, hingewiesen wird. Denn die Aula der Martin-Stöhr-Schule ist nur bedingt für eine Theateraufführung geeignet, besonders wenn diese auch noch ausverkauft ist wie am Freitag.

Leider strapazierte das "Heisemer Dorftheater" mit seiner Aufführung nicht nur die Lachmuskeln, sondern auch das Sitzfleisch. Denn mit einer Spieldauer von knapp zweieinhalb Stunden war das Stück etwas lang geraten. Da kam nach gut zwei Stunden selbst der "Running Gag" des Abends, die "Gallensteine und Hämorriden" unter denen der Patient Michel leiden soll, nicht mehr so richtig an. Das von Laurenz Eising und Bernhard Götz gestaltete Bühnenbild eines Ärztezimmers war in seiner nüchtern, klinischen Ausstrahlung dagegen bestens gelungen, und im Hintergrund sorgten Bernhard Tosch, Ulrich Schulz und Michaela Fastel dafür, dass alles klappt. Die manchmal durchaus gewagten Frisuren und Verkleidungen hatten Lena Fastel und Evi Pfefferle arrangiert.

Etwas kryptisch wurde es nach der Aufführung, als die Vorsitzende des Vereins "Heisemer Dorftheater", Evi Pfefferle, ankündigte, man werde sehen wie es weiter gehe und Walter Pfefferle die Co-Regisseurin Carolin Oeldorf als "hoffentlich bald Chefin" vorstellte.