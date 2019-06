Von Karin Katzenberger-Ruf

Hirschberg-Großsachsen. Die Landfrauen Großsachsen laden zum Frauenfrühstück ein: Dieses soll am Samstag, 6. Juli, ab 10 Uhr, im Hofcafé Reisig in der Lobdengaustraße über die Bühne gehen. Geplant ist ein Gastspiel mit "Evas Schwestern" und damit mit jenem Musikkabarett, das seit 2008 durch die Region tourt. Seither haben Christina Laqua, Anne-Kathrin Bade und Elena Spitzner eigentlich immer den richtigen Ton getroffen.

Das war wohl auch bei jenem "Helferfest" so, bei dem Landfrauen aus Großsachsen die drei Sängerinnen kennenlernten und beschlossen: Die holen wird uns bald an die Bergstraße. "Sie agieren vor allem im Petticoat", hat Karin vom damaligen Auftritt noch in Erinnerung.

Am 6. Juli können Interessierte ganz aus der Nähe sehen, was die Schwestern diesmal tragen. Sie beginnen mit ihrem Programm voraussichtlich gegen 11 Uhr, weil vorher ja erst noch das Frühstücksbuffet aufgetischt wird. Das dürfte nach "Landfrauenart" nicht nur reichlich, sondern zwischen herzhaft und süß äußerst kreativ ausfallen. Selbstgemachte Marmeladen sind natürlich ein Muss.

Mit dem Frauenfrühstück wollen die Landfrauen unter Vorsitz von Karin Reisig auch Werbung in eigener Sache machen. Schließlich hat der Verein mit rund 100 Mitgliedern das ganze Jahr über einiges zu bieten. Nach einem Tee-Seminar im Februar, einer Senf-Verkostung im März und einem Vortrag über "barocke Tafelfreuden" im April geht es nach der Sommerpause im September um Lebensmittelallergien, ehe im September das "Schröpfen" als Heilanwendung auf dem Programm steht.

Die Landfrauen verreisen auch gern. Allerdings ist die dreitägige Busreise in die Schweiz samt Fahrt mit dem Bernina-Express Ende Oktober schon ausgebucht. Im November steht ein Vortrag über den Iran auf dem Programm. Der Titel "Persien per Pedale" weist darauf hin, dass dort jemand mit dem Rad unterwegs war. Nach dem Vortrag folgt der Advent und das kreative Gestalten, um die dunkle Jahreszeit mit einem Lächeln zu überstehen.

Die Landfrauen treffen sich auch zur Weihnachtsfeier und Mitte Januar 2020 zu ihrer Jahreshauptversammlung. Dort ist wiederum ein Referent zu Gast, der über seine Afrika-Reise berichtet.

Nun geht es aber erst mal um das Frauenfrühstück, das insbesondere jüngere Frauen auf den Verein aufmerksam machen soll. Schließlich sind die Mitglieder eben nicht mehr die "Bäuerinnen", die sich vor allem um Haus und Hof kümmern müssen, sondern Frauen aus allen Schichten, die Freude an der Gemeinschaft haben.

Das "Frauenfrühstück" ist eine gute Gelegenheit, den Verein kennenzulernen, mit den Mitgliedern ins Gespräch zu kommen, ein reichhaltiges Frühstück zu genießen und der musikalischen Botschaft von "Evas Schwestern" zu lauschen. Und sollte es am 6. Juli regnen: Im Reisig -Hof ist auch unter dem Dach Platz genug. Die Landfrauen freuen sich jedenfalls auf regen Besuch.

Info: Fürs Frauenfrühstück gibt es für zehn Euro Karten im Vorverkauf. Erhältlich sind sie im Reisig-Hof Lobdengaustraße 26 sowie bei Obsthof Mayer Jahnstraße 3.