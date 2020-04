Die Bahnhofstraße in Leutershausen hat man selten so leer gesehen. Foto: Kreutzer

Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen.Die Sonne lacht von einem strahlend blauen Himmel, es ist nicht allzu kalt, und die Natur erwacht mit ihren zauberhaften Blüten. Normalerweise wären an einem solchen Frühlingstag Trauben von Spaziergängern unterwegs. Aber es ist still geworden im Ort. Nur ab und zu begegnet man einem einzelnen Menschen mit einer Einkaufstüte in der Hand, einem Jogger oder jemandem, der seinen Hund Gassi führt. Ansonsten sind die Straßen wie leer gefegt. Plötzlich scheint die ganze Welt stillzustehen.

"Es ist eine merkwürdige Situation", meint eine Frau. Fast keine Menschen auf der Straße, kein Kinderlachen, kein Geschrei. "Wie seltsam das ist. Alle sind irgendwie in der Versenkung verschwunden", pflichtet ihr jemand bei. Die ungewohnte Stille empfinden viele als unheimlich oder zumindest beklemmend. "Ich gehe sonst eigentlich auch nicht viel weg", erzählt eine ältere Dame. Aber allein der Gedanke, dass sie jetzt wirklich keine Gelegenheit mehr hätte, mit anderen Menschen zusammen zu kommen, der macht ihr doch Angst. Veranstaltungen, der Plausch beim Einkaufen, das Treffen in den Gasthäusern, die ganze Geselligkeit – all das fällt gerade aus. Es ist ein anderes Leben als bisher.

Selbst in den Hofläden, wo man sonst immer Menschen trifft, ist es ruhig. "Es kommen einfach nicht mehr so viele Leute, alle haben Angst", berichtet ein Inhaber. Auch beim Einkaufen sind die Menschen vorsichtig geworden.

Im Edeka-Markt in Leutershausen ist es wesentlich leerer als sonst. Jeder scheint seinen Einkauf einfach nur schnell hinter sich bringen zu wollen. Bis auf die nach wie vor geplünderten Regale mit speziellen Produkten scheinen die meisten Kunden jetzt doch disziplinierter zu sein und halten möglichst Abstand. Vor allem die älteren Leute sehen traurig aus, wirken irgendwie depressiv – auch die, die sonst immer so positiv waren. Gerade für sie ist diese Situation jetzt besonders schwer. Weil die sozialen Kontakte fehlen und die Ansprache. Manche sind aber auch froh, wenn sie möglichst niemandem begegnen müssen. Auch in Hirschberg ist "Corona" mittlerweile angekommen, und die Unsicherheit wächst, ob man sich nicht vielleicht an der nächsten Ecke ansteckt.

Andere wiederum sehen durchaus auch die positiven Seiten der momentanen Situation und werden so richtig aktiv. "Für mich ist die ganze Haus- und Gartenarbeit jetzt mein Fitness-Programm", erzählt eine Leutershausenerin und lacht. "Ich fühle mich entschleunigt, vieles geht langsamer, und vieles nimmt man viel intensiver wahr, zum Beispiel den Vogelgesang und die beginnende Blüte", sagt eine andere Hirschbergerin. Sie hört zu Hause mal wieder ihre CDs, hat angefangen, auszumisten und aufzuräumen. Bei manchen Dingen kommen Erinnerungen hoch, denen sie jetzt endlich mal Zeit schenken kann. "Falls ich eine Stimme hören möchte, kann ich jemanden anrufen, die meisten sind ja zu Hause", sagt sie. "Das sind ja auch soziale Kontakte. Und die Gespräche werden intensiver und ausführlicher", hat sie schon festgestellt.

Über das Leben nachdenken

Man denkt über sich, das Leben und den ganzen Luxus, den wir gewohnt sind, viel mehr nach. "Dass es mal Produkte im Supermarkt nicht gibt, so was kennen wir ja überhaupt nicht", meint sie. Angst vor dem Virus hat diese Hirschbergerin eigentlich nicht, eher Respekt. Und auch medizinische Neugier ist dabei. Viele empfinden die ganzen Nachrichten aber auch als sehr belastend und wünschen sich Sicherheit, Nähe und einfach nur Normalität.

"Meine größte Angst ist, dass das vielleicht länger dauert", sagt eine Seniorin. Für ein oder zwei Wochen könne man das schon mal wegstecken, aber länger? "Die meisten halten das mit der Kontaktsperre für vernünftig und halten sich auch daran. Aber jeder hat Angst, dass das Schlimmste erst noch kommt", fürchtet sie. Zu Hause bleiben und sich nicht unterkriegen lassen – das ist im Grunde alles, was man momentan tun kann. "Auch diese Zeit wird vorbeigehen und irgendwann wird wieder Normalität einkehren", so hofft man jetzt einfach. Und freut sich auf die Zeit, wenn "Corona" vorbei ist.