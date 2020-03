Hirschberg-Leutershausen. (ans) Die schöne Idee stammt eigentlich von seiner Schwiegermutter, aber Alexander Bezouska hat sie umgesetzt. Der 50-Jährige bietet in seinem Hof eine Ausleihe per öffentlichem Bücherregal an. "Meine Schwiegermutter hat bedauert, dass momentan wegen Corona alle Büchereien geschlossen sind. Und das, obwohl viele Menschen jetzt zu Hause sind und mehr Zeit haben", erzählt Bezouska.

Also fragte der Vertriebsinnendienstmitarbeiter in seiner Firma nach, ob er einen alten Schrank ausleihen könnte. Durfte er – und so stellte er das gute Stück in den Hof der Familie in der Obergasse 12. "Wir wollten einfach eine Kleinigkeit für alle machen", sagt Bezouska. Auch seine Freunde waren von der Idee begeistert und halfen mit, den Schrank mit zahlreichen Büchern zu befüllen. Auch die Resonanz im Hof sei gut. "Die treueste ,Kundin’ ist ein Mädchen aus der Nachbarschaft, das sich jeden Tag ein Buch holt", berichtet der Leutershausener.

Am Bücherregal hängen auch noch ein paar Hinweise wie: "Dieses öffentliche Bücherregal dient zum kostenlosen und unverbindlichen Ent- und Verleihen von Büchern." Angesichts der Corona-Zeit werden die Nutzer auch aufgefordert: "Bitte nur einzeln vorm Bücherregal aufhalten." Wer auf Nummer sicher gehen will angesichts der Haltbarkeit des Virus auf Karton oder Papier von bis zu 24 Stunden trägt Handschuhe oder wäscht sich nach dem Anfassen der Bücher gut die Hände.

Ob Alexander Bezouska keine Probleme damit hat, wenn sich bei ihm auf dem Hof wildfremde Menschen aufhalten? "Nein", sagt er ganz entspannt. "Über den Hof läuft ja beispielsweise auch der Paketbote."