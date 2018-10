Hirschberg-Leutershausen. (ze). Der Duft frisch gebackenen Zwiebelkuchens lag beim Betreten des Gasthauses "Zur Rose" in Leutershausen an diesem Samstagabend in der Luft. Zum Zwiebelkuchenessen mit neuem Wein und der Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder hatte der Vorstand der Sängereinheit 1864 Leutershausen eingeladen. "Das Zwiebelkuchenessen haben wir schon lange nicht mehr gemacht", stellte der Vereinsvorsitzende, Michael Lang, etwas bedauernd fest. Denn eigentlich sei dies eine gute Gelegenheit, Vereinsmitglieder zu ehren.

Mit einem Gedicht von Friedrich von Schiller begrüßte Lang die rund 60 Gäste. Passend zum Zwiebelkuchen, ging es in diesem Gedicht auch um Wein. Schließlich spielt der in der Bergstraßengemeinde und in den Liedern, die die Sängereinheit singt, eine große Rolle. "Erhebet das Glas und trinkt den goldenen Wein": Mit dieser Textzeile aus Giuseppe Verdis Oper "Ernani" erinnerte Lang die erschienen Vereinsmitglieder daran, dass dieses Werk zu den beliebtesten gehört, die die Sängereinheit vorträgt. Versprühe dieser Opernchor doch viel Lebensfreude und ziehe Sänger und Zuhörer in seinen Bann. Geselligkeit, Zusammenhalt, Freundschaft und Lebensfreude kämen in dieser Oper zum Ausdruck. "Ein wunderbares Bild, das ich mit dem heutigen Abend verbinden kann", befand Lang.

"Ihr habt durch eure langjährige Verbundenheit und Treue zu unserem Verein gezeigt, dass euch diese Werte wichtig sind und ihr ein Stück Lebensfreude mit uns teilt", wandte sich Lang an die 21 zu ehrenden Vereinsmitglieder. Dies verdiene gerade in unserer schnelllebigen Zeit höchste Anerkennung und Respekt. Denn es sei nicht selbstverständlich, dass sich Menschen über mehrere Jahrzehnte hinweg mit einem Verein identifizieren und diesen unterstützen, so Lang, der daraufhin die zu Ehrenden mit Wein, Urkunden und Ehrennadeln bedachte.

Info: Für ihre langjährige Mitgliedschaft bei der Sängereinheit 1864 Leutershausen wurden geehrt: 25 Jahre: Heide Küsters, Dieter Lebherz, Gerhard Froböse, Oliver Richter, Hermann Kolb und Andreas Stadler. 40 Jahre: Edgar Brand, Theo Eck, Günter Hauck, Klaus Lemelson, Udo Löhr, Günter Mayer und Fritz Tschunko. 50 Jahre: Elly Grether, Harald Arnold, Werner Haag, Klaus Müller und Manfred Koch. 70 Jahre: Hermann Bürgy, Robert Klohr und Erich Schmitt. ze