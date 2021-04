Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Leutershausen. Als Sherwin Douki im vergangenen Juli zum Überraschungsbesuch am Geburtstag seiner Mutter nach Hause flog, kam er sich bei der Landung in Frankfurt vor wie in einer anderen Welt. "Ich kam hier in eine dystopische Situation – das war im ersten Moment ein Schock", erzählt der 21-Jährige, der seit September 2018 in London an der "Royal Central School of Speech and Drama" (CSSD) studiert. Alle hätten in Deutschland bereits aus Schutz vor dem Corona-Virus Masken getragen, was in England zu dieser Zeit noch gar kein Thema gewesen sei.

Musical als Bachelor-Projekt

Er habe ohnehin vorgehabt, den Sommer über in Deutschland zu bleiben, denn in London musste erst die neue Unterkunft bezugsfertig werden. "Aus Sorge vor der Entwicklung in England habe ich meinen Rückflug immer wieder hinausgeschoben." Die Fallzahlen dort stiegen rasant, er hatte das Gefühl, hier sei er sicherer. "In London hätte ich mit fünf Leuten in einem Haus gelebt und das machte mir Sorgen", schildert er. Er sagte sich, er werde seine Stimme noch brauchen: "Das ist mein Kapital, ich kann mir keine Lungenschäden durch eine Corona-Erkrankung leisten." Letztlich kündigten er und seine neuen Mitbewohner das gemietete Haus wieder. "Ich war kein einziges Mal in dem Gebäude, für das ich ein halbes Jahr Miete bezahlt habe", sagt Sherwin Douki. Er blieb bei den Eltern in Hirschberg und suchte sich zunächst einen befristeten Job.

Er wuchs in Schriesheim auf, sang im Chor der Grundschule und später im Kinderchor des Liederkranzes, wo er im ersten Musical des Vereins den singenden Moderator spielte. Gesanglich und musikalisch ist der junge Mann gesegnet, begann mit Geigenunterricht, lernte dann Gitarre und Klavier. Im Sommer 2016 beteiligte er sich am Casting für das "Luthermusical", das der Ladenburger Gemeindediakon Thomas Pilz (Text) und Organist Eckhard Stadler (Musik) geschrieben hatten. Beim Vorsingen im Mannheimer Capitol überzeugte der damals 16-jährige auch Sängerin Jeannette Friedrich mit seiner warmen Stimme. Bei den Rollenverteilungen während der Proben fiel Sherwin Douki der Part des Martin Luther zu – die tragende Rolle des Musicals, das am 11. März 2017 Premiere in der evangelischen Stadtkirche in Ladenburg feierte. Vier Tage später zogen Sherwin und seine Eltern, die aus dem Iran stammen, nach Hirschberg um.

Es folgte das Abitur 2018 am Heinrich-Sigmund-Gymnasium und dann die Erfüllung von Sherwin Doukis Traum: Er bekam einen Platz an der CSSD und von der britischen Regierung ein sogenanntes "Student Loan", ein studentisches Darlehen, das er zurückzahlen muss. Um sein Ziel zu erreichen, habe er viele Türen "eintreten" müssen, schildert der 21-Jährige. Und lacht: "Ich trage gerne Schuhe, die dafür geeignet sind." An der CSSD gab es Module zur Schauspielerei, zum Schreiben von Drehbüchern, zur Analyse von Theaterstücken und Filmen.

Im vergangenen Jahr fokussierte sich das Studium auf die Karriereplanung der Studierenden: "Man muss Budgets ermitteln und Agenturen finden", sagt Sherwin Douki. Im März 2020 war er Corona-bedingt zum letzten Mal an der Hochschule, zufälligerweise bei einer Aufführung zum Thema "Solo Performance" mit vielen Personen in einem Raum. Übers Wochenende sei dann eine E-Mail gekommen, in der die Schule erklärte, künftig werde, Corona geschuldet, nur noch online unterrichtet. "Keinem war bewusst, was dann folgte", sagt Sherwin. Selbstverständliches, früher so "lässige" Dinge seien weggebrochen. Den Online-Unterricht habe die Uni so gut wie möglich organisiert. "Andererseits wurde derselbe Anspruch an uns gestellt", schildert er. Und meint auch: "Wir waren nicht mehr dieselben Menschen." Die Situation zerrte an den Nerven und trieb den Stresslevel in die Höhe.

Seine Oma sei ihm eine "Riesenstütze", betont Sherwin Douki. Sie habe ihm immer gesagt: "Du brauchst die Hoffnung, und du musst weitermachen, weil die Alternative ist 1,40 Meter tief." Und er machte weiter. Blieb kreativ, nahm an den Online-Kursen der Uni von Deutschland aus teil, schrieb eine bewertete Hausarbeit und setzte sich im vergangenen September an sein Bachelor-Projekt. Ein Theaterstück, das er zum Musical entwickelt hat.

Inzwischen hat sich die Corona-Lage in England entscheidend verbessert. In London liegt der Inzidenzwert bei 30, und die Geschäfte haben wieder offen. Sherwin Douki überlegt nun, wann er zurückfliegt. "Die Wohnungssuche ist jetzt die Challenge", sagt er. Künftig möchte er gern alleine wohnen und sich seiner Karriereplanung widmen. Aber zuvorderst will er sich noch impfen lassen.