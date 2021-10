Hirschberg-Großsachsen. (ans) Die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg ist am Mittwochmittag zu einem Gefahrgutunfall in den Gewerbepark gerufen worden. Bei der Spedition Döderlein in der Badener Straße wurde festgestellt, dass aus einem Lastwagen-Auflieger mit gemischter Fracht eine schwarze Flüssigkeit tropfte.

"Ein Trupp unter Atemschutz untersuchte daraufhin den Auflieger und räumte ihn mit Hilfe von Angestellten Palette für Palette leer, bis sie auf die beschädigte Palette stießen", berichtet die Wehr auf ihrer Facebook-Seite. Dabei konnte auch der genaue Stoff als Härter für Lacke und Kleber identifiziert werden. Um eine Kontamination der Einsatzkleidung zu verhindern, rüstete sich ein zweiter Trupp mit leichten Chemikalienschutzanzügen aus.

Nachdem die beschädigte Ladung entfernt worden war, ging es für die Wehr zurück zum Hilfeleistungszentrum. Der Einsatz sei eigentlich "keine große Sache" gewesen, sagte Kommandant Peter Braun im Gespräch mit der RNZ. Allerdings mit zwei Stunden zeitaufwendig und personalintensiv. So waren drei Fahrzeuge und elf Feuerwehrleute im Einsatz. Ein Lackhärter ist ein brennbarer Stoff, der beispielsweise dann zur Gefahr für die Umwelt wird, wenn er in Wasser gelangt. Braun lobte die generell gute Zusammenarbeit mit der Spedition Döderlein, die schnell Sicherheitsdatenblätter und Ladungspapiere parat hatte.