Christian Würz und Bastian Rohr sind ausgebildet für besondere Einsätze, bei denen psychische und physische Belastbarkeit gefragt ist. Diese Tätigkeit in der Verhandlungsgruppe üben sie zusätzlich zu ihrem eigentlichen Beruf bei der Polizei aus. Foto: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg. "Wir kommen dann, wenn’s brenzlig wird", beschreibt der Leiter der Polizei-Verhandlungsgruppe Mannheim, Bastian Rohr, deren Einsatzbereich. Dazu gehören Geiselnahmen, Erpressungen, Entführungen, Amokandrohungen, generelle Bedrohungslagen und Suizidabsichten. Das ist wirklich nichts für Zartbesaitete. "Ja, man muss psychisch wie physisch belastbar sein", sagt der 40-Jährige, der die Leitung seit Januar 2020 innehat.

In Baden-Württemberg gibt es vier verschiedene Verhandlungsgruppen. "Wir sind von Mannheim aus für den nördlichen Bereich des Landes zuständig", erklärt Rohr. Die hiesige Verhandlungsgruppe setzt sich aus Beamtinnen und Beamten der Polizeipräsidien Mannheim, Karlsruhe, Pforzheim und Heilbronn zusammen. "Wir sind bunt gemischt, Frauen wie Männer, unterschiedliche Dienstgrade und unterschiedlichen Alters", berichtet Rohr, der bei der Kriminalinspektion Wirtschaftskriminalität und Betrugsdelikte der Kriminalpolizei Heidelberg tätig ist.

Auch bei Geiselnahmen und Amokdrohungen im Einsatz

Sie alle eint aber, dass sie die Verhandlungsgruppe freiwillig und neben ihrer eigentlichen Tätigkeit ausüben. Einer, der seit nun neun Jahren in dieser besonderen Gruppe arbeitet, ist der Großsachsener Christian Würz (54), den viele in Hirschberg als CDU-Gemeinderat oder von seiner Bürgermeisterkandidatur 2019 kennen.

"Ich wurde ausgewählt", erinnert sich der Kriminalbeamte. Beide Wege, Mitglied zu werden, sind bei der Verhandlungsgruppe möglich: Geeignet erscheinende Kollegen werden angesprochen oder können sich selbst auf eine Mitarbeit bewerben. "Es gibt keinen Zwang, es beruht alles auf Freiwilligkeit", sagt Rohr.

Die Verhandlungsgruppen-Mitarbeiter müssen neben psychischer und physischer Belastbarkeit auch Empathie und kommunikative Fähigkeiten mitbringen. Und sie sollten in gewissem Maße in sich ruhen. "Es gibt natürlich auch Grenzen, aber man muss es auch mal aushalten, beschimpft zu werden", sagt Würz.

Bevor ein Polizist Teil der Verhandlungsgruppe wird, absolviert er eine mehrwöchige Grundausbildung, gefolgt von Spezialisierungsausbildungen. Fortbildungsmaßnahmen gehören ebenso zum Programm. "Wichtig ist natürlich auch, dass man durch die Einsätze Übung bekommt. Denn jede Situation und jeder Mensch ist anders", erläutert der Leiter der Verhandlungsgruppe.

Zuletzt klingelte bei Christian Würz zweimal pro Woche das Telefon und rief ihn zum Einsatz. Wenn es um die Verhandlungsgruppe geht, lässt er alles stehen und liegen. Oft müssen die Beamten sehr flexibel sein und schnell vor Ort kommen. Schließlich soll beispielsweise das Opfer bei einer Geiselnahme nicht unnötig lang leiden oder ein Mensch mit Suizid-Absicht gerettet werden.

Laut Würz und Rohr haben die Einsatzzahlen der Verhandlungsgruppe zugenommen. Dies könne auch damit zusammenhängen, dass die Existenz der Verhandlungsgruppe mehr in das Bewusstsein der Kollegen gerückt sei, meint Rohr. Sie sei einfach bekannter geworden. Außerdem hat die Verhandlungsgruppe über die Jahre eine Entwicklung genommen und ist nun äußerst professionell aufgebaut: "In den Anfängen in den 1980er-Jahren ist man das alles etwas hemdsärmeliger angegangen", erzählt Rohr schmunzelnd. Wer heute der Verhandlungsgruppe angehört, hat eine fundierte Ausbildung durchlaufen und stellt ein wichtiges Bindeglied zwischen Einsatzleiter und Straftäter oder Betroffenen dar.

Über ihre Einsatztaktik dürfen Würz und Rohr nicht allzu viel sagen, aber eine der wichtigsten Säulen ist die Kommunikation: "Sie ist unser schärfstes Schwert", sagt Rohr. "Man muss sich beim Gespräch auf Augenhöhe mit dem Gegenüber unterhalten und auch gut zuhören können", erläutert Würz.

Hat das Mitglied der Verhandlungsgruppe einen Menschen mit Suizidabsicht vor sich, versucht er dem Gegenüber Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Und wenn er dann doch springt? Auch das haben Christian Würz und Bastian Rohr schon erlebt. "Ich versuche mir dann zu sagen, dass es seine Entscheidung war, nicht meine", sagt der Großsachsener. Belastend ist dies natürlich trotzdem. Daher haben die Mitglieder der Verhandlungsgruppe auch jederzeit die Möglichkeit, psychologische Unterstützung zu erhalten, um solche Einsätze zu verarbeiten. Auch Würz hat diese schon in Anspruch genommen.

Besonders bewegt hat ihn erst kürzlich ein solcher Einsatz, bei dem er stundenlang im Gespräch mit dem Mann war, der springen wollte und ihn dann doch nicht davon abhalten konnte. "Generell ist die Erfolgsquote aber sehr hoch", erzählt Würz. Die meisten können sie zum Umkehren bewegen.

Und das macht auch keiner allein. Die Verhandlungsgruppe ist immer als Team unterwegs, eine eingeschworene Gemeinschaft, die sich blind vertraut. Das ist auch einer der vielen Aspekte, die Würz an dieser Arbeit so schätzt. Wie viele Teammitglieder letztlich zu einem Einsatz ausrücken, entscheidet der Leiter. Eine größere Gruppe ist beispielsweise erforderlich bei Bank-Überfällen wie vor zwei Jahren in Ilvesheim. "Oft betreuen wir auch die Angestellten oder Angehörige", erzählt Würz. Auch das gehört zum Aufgabenfeld der Verhandlungsgruppe.

Ob sie bei den vielen gefährlichen Einsätzen schon mal Angst gehabt haben, will die RNZ von Rohr und Würz wissen. "Nein", kommt von beiden als klare Antwort. "Respekt vor der Situation dagegen schon." Aber die beiden wissen auch, dass sie nicht allein sind und Kollegen um sich haben, die sie schützen.

Es bleibt nicht aus, dass sich eine solche Arbeit ein Stück weit aufs Privatleben auswirkt. Ob Würz und Rohr nun bessere Zuhörer geworden sind? "Da müssen Sie meine Frau fragen", antwortet der Leiter der Verhandlungsgruppe schmunzelnd. Würz findet schon, dass er aus seiner Arbeit etwas mitgenommen hat. "Gerade wenn es um meine Kinder geht, setze ich mich erst mal in Ruhe hin, höre zu und reflektiere das, was sie gesagt haben", erzählt der Großsachsener.

"Ich bin generell ruhiger geworden", hat Würz an sich selbst beobachtet. Beste Voraussetzungen für die nächsten brenzligen Einsätze mit der Verhandlungsgruppe.