Hirschberg. (ans) Bei der Uhrzeit-Änderung hätte man fast denken können, dass der Gemeinderat am Dienstag, 29. Juni, das EM-Spiel gucken darf. Doch dem ist nicht so: Dass die öffentliche Sitzung erst um 20 Uhr – und nicht wie sonst um 18.30 Uhr – in der Alten Turnhalle beginnt, habe organisatorische Gründe, erläuterte Hauptamtsleiterin Anna Dorothea Richter.

Der Gemeinderat wird sich dann unter anderem mit der örtlichen Bedarfsplanung für Kindertagesbetreuungseinrichtungen befassen. Dabei gibt es zwei Nachrichten, die aufhorchen lassen. So wird der Bedarf für das Kindergartenjahr 2021/22 voraussichtlich auf 432 Plätze steigen. Es könnte dabei eventuell zu einem Defizit von zehn bis 15 Plätzen kommen, erläuterte Tina Raupp vom Familienbüro auf RNZ-Anfrage. Im Juni 2022 werde die Spitze erreicht. Allerdings gab es in den vergangenen Jahren schon ähnliche Situationen, bei denen sich die Lage wieder entspannt hat, weil Eltern dann doch auf ihren Wunschkindergartenplatz gewartet haben oder es Wegzüge gegeben hat. In den vergangenen beiden Jahren waren die Kindergärten – die drei konfessionellen und die Waldeinrichtung der AWO – jedenfalls nicht voll ausgelastet.

Und auch in den Folgejahren soll sich die Lage wieder entspannen, ein weiterer Ausbau der Kindergartenplätze ist nicht geplant.

Interessant zudem bei der Erhebung: Die Nachfrage nach langen Betreuungszeiten in Krippen ist offenbar bedingt durch die Coronakrise und Homeoffice gesunken; auch bei den Kindergärten sei die Tendenz eher rückläufig. Es soll aber noch eine Erhebung stattfinden.

Entsprechend der Empfehlung des Gemeindetags wollen alle Träger der Hirschberger Kindergärten und Krippen ihre Beiträge um 2,9 Prozent ab 1. September anpassen. Eine Familie mit einem Kindergartenkind zahlt dann beispielsweise 153 Euro für eine Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit.

Der Gemeinderat wird auch über die "Allgemeine Finanzprüfung 2014 - 2019" durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) informiert. Während die finanziellen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde in besagtem Zeitraum laut GPA "gut" waren, zeichnet sich von 2020 bis 2023 "eine deutliche Abschwächung der Leistungskraft des Ergebnishaushalts" ab. Die GPA empfiehlt daher, Investitionen auch von der Eigenfinanzierungskraft abhängig zu machen.

Das Gremium befasst sich zudem mit dem Klimaschutzkonzept und dem Klimaschutzmanagement. Es soll eine befristete Stelle für einen Klimaschutzmanager geschaffen werden, wofür die Verwaltung Fördergelder beantragen möchte. Auch die Fortschreibung des Lärmaktionsplans steht auf der Agenda. Wesentlicher Punkt dabei: In mehreren Straßen soll Tempo 30 eingeführt werden. Beide letztgenannten Themen hat der Ausschuss für Technik und Umwelt schon vorberaten.