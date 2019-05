Hirschberg. (zg/ans) Herber Tiefschlag für die Hirschberger Sportvereine und die Kommune: Schon lang sehnen sie eine Sanierung der beiden Hallen und mehr Trainingsplatz herbei, die Gemeinde hatte sich um Bundesmittel für einen Anbau an die Sachsenhalle und die Hallensanierung bemüht. "Zum Bedauern der Gemeinde Hirschberg findet der eingereichte Antrag keine Berücksichtigung", teilte die Verwaltung gestern mit.

Sie hatte sich am Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend, und Kultur" beteiligt. Die Kommunen werden dabei im Rahmen des Bundesprogramms gefördert, für das derzeit 200 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) hatte dazu im vergangenen Jahr einen Förderaufruf gestartet. Der Hirschberger Förderantrag richtete sich an die Sanierung der Sachsenhalle in Großsachsen und einen Anbau einer Trainingshalle. Die Maßnahmen sollten die ersten Schritte eines "Hirschberger Hallenkonzeptes" sein, mit dem Ziel, auch die Heinrich-Beck-Halle in Leutershausen zu sanieren und die Voraussetzungen für einen Spielbetrieb in der Zweiten Handball-Bundesliga zu schaffen, schreibt die Verwaltung in ihrer Pressemitteilung.

Wie das Bundesministerium des Innern (BMI) veröffentlichte, hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages in seiner Sitzung am 10. April die Förderung von 186 kommunalen Projekten beschlossen. Insgesamt sind rund 1300 Interessenbekundungen eingegangen. Damit ist die aktuelle Förderrunde 13-fach überzeichnet.

Wie der zuständige Projektträger der Gemeinde mitteilte, hat der Haushaltsausschuss Projekte mit einem Gesamtvolumen in Höhe von insgesamt rund 300 Millionen Euro beschlossen. Er fordert die Bundesregierung daher auf, die erforderlichen zusätzlichen Mittel noch im Laufe des Jahres 2019 vollständig im Haushalt des BMI auszubringen. Das BMI werde die dazu erforderlichen Schritte einleiten, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.