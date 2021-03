Hirschberg-Großsachsen. (ans) Schulleiterin Kyra Herrmann-Bläß freut sich hörbar darauf, dass sie in den Osterferien mal kurz durchatmen kann. Denn die Herausforderungen für Bildungseinrichtungen wie die Grundschule Großsachsen sind derzeit hoch. Neue Verordnungen führen zu neuen Konzepten.

An der Grundschule Großsachsen kamen auch noch vier Corona-Fälle hinzu; zwei Klassen sind betroffen. "Das Gesundheitsamt hat uns vergangene Woche darüber informiert", so Herrmann-Bläß. 19 Schüler von insgesamt 160 Kindern befinden sich derzeit in Quarantäne. Aber noch mehr Schüler, beispielsweise die Geschwisterkinder, wären zuletzt zu Hause geblieben und hätten nur am Fernunterricht teilgenommen. "Die Eltern verhalten sich sehr verantwortungsbewusst", betonte Herrmann-Bläß.

Grund zur Freude gibt es auch aufgrund einer Schul-Eltern-Initiative. So hat das Ehepaar Dr. Alexander und Diana Tecl von der Schriesheimer Corona-Schwerpunktpraxis am Schillerplatz erstmals die Kinder an der Grundschule Großsachsen auf Corona getestet. Ihre Tochter besucht dort die erste Klasse. Die Tests der anwesenden 54 Kinder seien alle negativ gewesen, so die Schulleiterin.

Generell sei die Testbereitschaft sowohl auf Schüler- wie auch auf Lehrerseite hoch, betonte Herrmann-Bläß. Der Elternbeirat und die Schule haben die Rahmenbedingungen für das Testen bei den Grundschülern festgelegt: So wird nur außerhalb der Klassenzimmer getestet, derzeit im BK-Raum. Es gibt keine Selbsttests, die Tests nimmt nur Fachpersonal vor. Nach den Ferien sollen diese mit dem Ehepaar Tecl jeweils montags und donnerstags weiterlaufen. Fällt einer positiv aus, kann, wenn die Eltern zustimmen, auch gleich ein PCR-Test vorgenommen werden.