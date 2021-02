Sabine Grüber, Chefin des Hotels „Krone“ in Großsachsen, ist momentan 20 Stunden in der Woche mit dem mobilen Impfteam unterwegs. Selbst wenn sie das Hotel auch wieder für Touristen und ihr Restaurant öffnen darf, will sie diesen Job weitermachen. Foto: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Wenn die mobilen Impfteams derzeit in der Region ausrücken, dann ist auch ein bekanntes Gesicht dabei: Sabine Grüber, Chefin des Hotels "Krone" in Großsachsen, ist nämlich Teil eines solchen Teams und übernimmt dabei administrative Aufgaben. Zwar hat sie ihr Hotel für Geschäftsreisende geöffnet und bietet auch einen Abholservice für Essen an. Beides läuft gut – aber: "Ich wollte in der Lockdown-Zeit etwas Sinnvolles tun", erzählt Grüber. Sie ist ihrem Ex-Mann Stefan Binz dankbar, dass er sich um Wichtiges im Betrieb kümmert, damit sie den Rücken für die Einsätze frei hat.

Grüber hatte sich auf eine Ausschreibung des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis beworben – und wurde prompt genommen. Seit 15. Januar ist sie nun bei den Einsätzen dabei und gehört zum "Impfteam Weinheim", das die Seniorenheime in der Region ansteuert. Insgesamt sieben Einsätze hatte die Hotel-Chefin bislang. Sie hat eine 50-Prozent-Stelle und arbeitet im Impfteam 20 Stunden pro Woche. Die Anstellung ist bis zum 30. Juni befristet – oder bis dahin, wenn die Impfungen abgeschlossen sind.

Grüber sagt schon jetzt: "Sollte ich mein Hotel komplett und das Restaurant vorher wieder öffnen dürfen, mache ich trotzdem weiter." So viel Spaß macht ihr der "neue Beruf". Und im Gespräch mit der RNZ zeigt sich, dass sie schon eine richtige Fachfrau geworden ist, was die Impfungen angeht. So kennt sie unter anderem die Unterschiede zwischen den Impfstoffen der verschiedenen Hersteller – bei ihren Einsätzen wurde Moderna und Biontech verwandt – und weiß, wie sie gelagert werden müssen.

Auch sie selbst wurde als Teammitglied schon geimpft. "Ich habe es super vertragen", berichtet sie über die erste Impfung. Die zweite steht am 12. Februar an. Auch die Senioren sehnen ihre Impfung oft herbei. "Die freuen sich riesig, wenn wir kommen", berichtet Sabine Grüber.

Der Tag der Impfteams beginnt morgens um 9 Uhr beim Zentralen Impfzentrum im Heidelberger Patrick-Henry-Village. Dort erhalten die Impfteams die Impfdosen und machen sich auf den Weg in die Heime der Region.

Die Zahl der Teams, die dann in den jeweiligen Heimen vor Ort sind, richtet sich nach der Einrichtungsgröße, erzählt Grüber. "Und alle sind hoch motiviert", ist sie begeistert. Zu einem Team gehören ein Arzt, zwei medizinische Fachkräfte, ein Rettungssanitäter vom DRK, der auch das Auto fährt, und eine administrative Kraft wie Grüber. "Es ist alles super organisiert", berichtet die Hotel-Chefin. Bevor eines der Teammitglieder eine Einrichtung betritt, wird es erst einmal auf Corona getestet.

Dann beginnt der Einsatz: Die Hotel-Chefin muss sich darum kümmern, dass alle Unterlagen vorhanden sind. Dazu gehört auch eine Einwilligungserklärung für das Impfen des Bewohners. Die Ärzte führen vorher sowohl mit den Betreuern als auch später dann mit den Senioren selbst aufklärende Gespräche. Anmeldeformulare müssen ebenso ausgefüllt werden wie Impfpässe. Nach dem Piks sollen die Senioren dann erst mal 20 Minuten warten, bis sie von einem Arzt entlassen werden.

Für alle Teammitglieder gibt es also genug zu tun. "Wir sind top ausgestattet", lobt Grüber das Weinheimer Kreisimpfzentrum, wo sie auch bei der Eröffnung im Einsatz war, für die Organisation. "Das einzige Problem ist der knapp werdende Impfstoff", sagt die Hotel-Chefin nachdenklich.

Ihr Tag mit dem Impfteam endet in der Regel zwischen 17 und 18.30 Uhr. Wenn ihre Einsatzstunden erfüllt sind, ist Grüber schon fast etwas traurig, dass sie sich bis nächste Woche gedulden muss, bis es weitergeht. Wer weiß, ob es am heutigen Montag vielleicht ein Wiedersehen für so manchen Großsachsener im "Seniorenzentrum am Turm" gibt. Denn dort wird heute geimpft. Vielleicht ist dann auch Sabine Grüber dabei.