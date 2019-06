Hirschberg. (ans) Die Grüne Liste Hirschberg hat sich dafür entschieden, Ralf Gänshirt als Bürgermeisterkandidaten zu unterstützen. Das geht aus einer am Mittwoch verschickten Pressemitteilung hervor. Für dessen Unterstützung hätten die GLH-Mitglieder in einer Online-Abstimmung am Wochenende mit großer Mehrheit votiert.

"Ralf Gänshirt ist in der Gemeinde seit langer Zeit bekannt und als Leiter des Hauptamts geschätzt", heißt es in der Mitteilung weiter. Er trete als parteiloser Kandidat mit eigenem Profil auf. "Wir als Grüne Liste unterstützen ihn, weil sich die politischen Ziele von Ralf Gänshirt und der GLH in sehr vielen Bereichen decken und wir ihn auch persönlich, gerade auch aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in der Gemeindeverwaltung, als sehr gut für das Bürgermeisteramt geeignet ansehen", so das Vorstandsteam.

Vor allem in für die GLH wichtigen Fragen sehe man viele Überschneidungen: Beim Thema Wohnen müssten Spielräume der Innenentwicklung ausgenutzt werden, bevor es zur Ausweisung eines Neubaugebiets kommt; und ein umfassendes Konzept müsse erarbeitet werden. Gleichzeitig ist es den Grünen ein wichtiges Anliegen, dass es genügend bezahlbare Wohnungen gibt, und zwar sowohl "echte" (preisgebundene) Sozialwohnungen als auch Wohnungen im unteren Preissegment. Ebenso sieht die GLH Übereinstimmungen bei weiteren sozialen Themen wie einer notwendigen Staffelung von Kindergartengebühren und dem Thema Pflege als wichtigem und schwierigem Punkt für die Gemeinde. Klimaschutz müsse bei allen Projekten mitgedacht werden. Der Autobahnanschluss "Weinheim Süd" könne eine gute Möglichkeit darstellen, die Ortsdurchfahrt von Großsachsen zu entlasten.

"Da wir an vielen Stellen eine große inhaltliche Nähe sehen, haben wir entschieden, Ralf Gänshirt als parteilosen Kandidaten unterstützen. Er konnte in den Sondierungsgesprächen insbesondere auch überzeugend darlegen, dass er sich als überparteilicher Kandidat versteht", betont die Grüne Liste. Gänshirt wird nun von der Freien Wählern und von der GLH unterstützt. Die CDU unterstützt Kandidat Christian Würz (CDU). SPD und FDP haben sich noch nicht erklärt.