Von Stefan Zeeh und Annette Steininger

Hirschberg. Gespannt blickte ein kleines Grüppchen gen Leinwand im Bürgersaal des Rathauses. Hier sollten am Sonntagabend Zwischenstände und Ergebnisse der drei Wahlen - für das Europaparlament, den Kreistag und den Gemeinderat - zu sehen sein. Doch bis 19.15 Uhr tat sich erst einmal nichts.

Die beiden CDU-Gemeinderäte Christian Würz und Matthias Dallinger waren die ersten, die sich die nach und nach eintrudelnden Zwischenergebnisse zur Europawahl auf der Leinwand ansahen. Nervös wirkten die beiden Gemeinderatskandidaten nicht, auch wenn beide wussten: "Sicher ist gar nichts."

Die sich daran anschließende Auszählung der Kreistagswahl zog sich länger hin als gedacht. Und das vor allem mit Spannung erwartete Ergebnis der Gemeinderatswahl stand bis zum Redaktionsschluss um 23 Uhr noch nicht fest.

Da war die Europawahl schon lange ausgezählt. In Hirschberg verloren die Christdemokraten nur 4,77 Prozent und holten 31,31 Prozent. Die SPD verlor 10,02 und kam auf 14,44 Prozent. Die großen Gewinner auch in der Bergstraßengemeinde: die Grünen mit einem Plus von 12,03 Prozent, die 26,52 Prozent einfuhren. Etwas verbessern konnte sich die FDP von 6,15 auf 7,74 Prozent. Die Linke kam auf 2,04, die AfD auf 6,85 Prozent.

Auch der Europawahl-Kandidat der Partei Freie Wähler, der Hirschberger Bernd Barutta, verfolgte die Zahlen im Bürgersaal genau. In seiner Heimatgemeinde holte sie gestern 4,58 Prozent (2014: 2,80).

Beeindruckend war die hohe Wahlbeteiligung, die bei der Europawahl bei 72,57 Prozent lag, 2014 waren es mit 63,23 fast zehn Prozent weniger. Schon kurz vor der Mittagszeit herrschte in den beiden Hirschberger Wahllokalen Hochbetrieb. Der Andrang war zeitweise so groß, dass es sogar Warteschlangen vor den Wahlkabinen gab. Überraschend war dabei allerdings, dass nicht alle Wahlbezirke gleichzeitig von dem Wähleransturm betroffen waren. So hatte sich etwa in der Martin-Stöhr-Schule um 11.30 Uhr vor der Wahlkabine des Wahlbezirks 001-02 eine Warteschlange von etwas mehr als zehn Wählern gebildet. Im gegenüberliegenden Raum, der für den Wahlbezirk 001-03 reserviert war, wollte um diese Zeit aber niemand seine Stimme abgeben.

Der zeitweise Ansturm auf die Wahllokale machte sich auch in den Zahlen zur Wahlbeteiligung bemerkbar. So hatten die fleißigen Wahlhelfer für 11 Uhr eine Wahlbeteiligung von rund 17 Prozent festgehalten. Dabei hatten in den ersten beiden Stunden der seit 8 Uhr geöffneten Wahllokale nur gut acht Prozent der Wähler ihre Stimmen abgegeben.

Mit einem besonderen Problem hatte allerdings mancher Wähler in Großsachsen zu kämpfen. Denn zum zweiten Mal nach der Bundestagswahl 2017 wurde nicht mehr die Alte Schule in Großsachsen als Wahllokal genutzt, sondern die Grundschule, die den Vorteil hat, barrierefrei zu sein.

Wähler, die sich offensichtlich an diese Änderung noch nicht gewöhnt hatten, versuchten vergebens, das alte Schulgebäude zu betreten, dessen Türen aber abgeschlossen waren. "Da hätte man ein Hinweisschild aufstellen können", bemerkte eine ältere Wählerin, die erst nach einem Blick auf ihren Wahlschein festgestellt hatte, dass sich das Wahllokal nun in der Grundschule befand, wo sie schließlich auch ihre Stimme abgegeben hatte.

"Bei uns kommen immer wieder Wähler an, die in der Alten Schule wählen wollten", bestätigte Wahlhelferin Monika Dambier-Englert, dass es sich hierbei nicht um Einzelfälle handelte.

Die einen jubeln, bei anderen ist die Stimmung „durchwachsen“. Die RNZ hat mit Partei- und Fraktionsvorsitzenden über das Gemeinderatswahlergebnis gesprochen.

> Monika Maul-Vogt, GLH-Fraktionsvorsitzende: „Die Gemeinderatswahl war für die Grüne Liste eindeutig ein großer Erfolg: Wir freuen uns, dass wir unser Ergebnis im Vergleich zur letzten Wahl 2014 noch einmal deutlich verbessern konnten, so dass wir mit 28,47 Prozent die meisten Stimmen der fünf angetretenen Parteien/Listen in Hirschberg erhalten und einen fünften Sitz im Gemeinderat dazugewonnen haben. Das zeigt, dass die grünen Kernthemen für die Hirschberger Bevölkerung wichtig sind, aber auch, dass wir die richtigen Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste hatten. Ganz besonders freuen wir uns über das sehr gute Abschneiden unserer Kandidatinnen sowohl in Leutershausen als auch in Großsachsen.“

> Alexander May, Vorsitzender der Freien Wähler und Gemeinderat: „Die Stimmung ist durchwachsen. Natürlich muss man einen Verlust von 1,5 Prozent der Stimmen zugeben, aber er ist übersichtlich, verglichen auch mit den Verlusten, die andere erlitten haben. Zudem mussten wir Stimmenkönig Fritz Bletzer ersetzen, der allein für 4,4 Prozent der Stimmen verantwortlich war. Vor diesem Hintergrund sind die 1,5 gar nicht so schlecht. Ich bedauere, dass Volker Barzyk nicht mehr dabei ist. Unser Neugemeinderat Christoph Kiefer kennt sich mit Finanzen aus und passt gut in unser Aufgabenfeld. Die GLH hat einen starken Angriffsball in das Feld der Freien Wähler gespielt. Dieser wurde mit einigem Aufwand retourniert. Der Ball bleibt heiß, das Match ist eröffnet.“

> Ulrich Zeitel, stellvertretender CDU-Vorsitzender: „Wir sind natürlich ein bisschen enttäuscht. Das Ergebnis spiegelt in keiner Weise die Fraktionsarbeit wider, die hier geleistet wurde. Was sehr schade ist. Die Grüne Liste Hirschberg hat vom allgemeinen Bundestrend profitiert. Und wir sind da leider – im Negativen – auch reingerutscht.“

> Thomas Scholz, (Noch-)Fraktionsvorsitzender der SPD: „Es ist, wie es ist. Ich hab’s fast befürchtet. Gegen den Bundestrend anzukommen, ist schwierig. Es war beim letzten Mal schon knapp mit dem dritten Sitz, und es war klar, wen es trifft. Aber ich möchte erst mal den Gewinnern gratulieren – und das sind ganz klar die Grünen. Ich bin sehr gespannt, wie es im Gemeinderat weitergeht. Es wird wohl einen größeren Umbruch geben, und ich finde es schade, dass ich ihn nicht miterlebe.“

> Oliver Reisig, FPD-Fraktionsvorsitzender: „Die Stimmung bei uns würde ich als ,verhalten positiv’ bezeichnen. Wir haben unser Minimalziel, die zwei Sitze zu halten, erreicht. Neben den Grünen sind wir die einzigen, die Stimmen dazugewonnen haben. Etwas überrascht worden sind wir von den Umwälzungen. Denn dass die Grünen mehr holen würden, war uns klar, aber nicht die Deutlichkeit. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Gemeinderatswahl auch Einfluss auf die nun kommende Bürgermeisterwahl hat, denn die Wähler haben gezeigt, dass ihnen nachhaltige Themen wichtig sind.“

Update: Montag, 27. Mai 2019, 20.53