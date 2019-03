Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. In einer außerordentlichen nicht-öffentlichen Versammlung haben die Mitglieder des Bundes der Selbstständigen (BDS) Großsachsen das Amt des Vorsitzenden für vakant erklärt. Die stellvertretende Vorsitzende, Martina Kunkel, sagte auf RNZ-Anfrage, dass der Beschluss vor drei Wochen einstimmig ausgefallen sei.

Eigentlich hat Birgit Grassl das Amt seit 2014 inne - und zumindest auf dem Papier ist es auch noch so. Dennoch könne man den Vorsitz für vakant erklären, erläuterte Kunkel, die nun erst einmal als Ansprechpartnerin fungiert. "Sie war für uns eine ganze Zeit nicht ansprechbar", sagte die Vize-Vorsitzende zu den Hintergründen.

Ab Anfang Dezember 2018 habe Grassl nicht mehr auf Anrufe und Mails reagiert. "Und es ist schwierig, führungslos zu sein", meinte Kunkel. "Wir mussten also nach einer Lösung suchen." Die nun in der Versammlung gefunden worden war. Nach diesem Termin habe sie kurz mit Grassl sprechen können, erzählte Kunkel, wollte aber zum Inhalt und auch zu den teils privaten Gründen der Vorsitzenden nichts sagen. Auf RNZ-Anfrage, ob Grassl denn nun ihr Amt niedergelegt habe, antwortete die Vize-Chefin allerdings mit einem klaren "Nein".

Wie es für den rund 70 Mitglieder starken BDS weitergeht, werde derzeit in einer Gruppe besprochen. Auch ein Termin für die reguläre Mitgliederversammlung, die immer in der ersten Jahreshälfte stattfindet, müsse noch gefunden werden. Kunkel, die am Freitag von Grassl kontaktiert wurde, gab sich trotz der Schwierigkeiten optimistisch, dass man alles handeln könne. Allerdings klang immer wieder durch, dass es nicht ganz einfache Zeiten sind, fehlen doch die Unterlagen. Kunkel hatte auch Anrufe von Grassls Kunden, die gerne bei ihr eine Reise gebucht hätten, sie aber nicht erreichen konnten.

Für längere Zeit hing offenbar auch ein Schild mit dem Hinweis "Gewerbeuntersagung" an ihrem Geschäft in der Lettengasse. Das bestätigte Kunkel auf Anfrage. Grassl selbst war für die RNZ am Freitag nicht erreichbar.

Auch ein Anruf beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis brachte kein Licht ins Dunkel. Aus Datenschutzgründen könne das Amt zu einzelnen Gewerbeuntersagungsverfahren keine Auskunft erteilen, sagte Sprecherin Silke Hartmann. Denn dadurch seien Rückschlüsse auf den einzelnen Gewerbetreibenden möglich. "Von daher können wir den geschilderten Fall aus Hirschberg weder bestätigen noch dementieren", erklärte Hartmann.

Die Ausübung eines Gewerbes ist von der zuständigen Behörde zu untersagen, wenn "gewerbliche Unzuverlässigkeit" vorliegt. Dies können laut Hartmann zum Beispiel mangelnde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Steuerschulden, Nichtabführung von Sozialversicherungsbeiträgen, hygienische Gründe, Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten sein.