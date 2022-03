Von Walter Brand

Hirschberg-Großsachsen. In diesem Jahr dürfen sich jung und alt wieder am Sommertagszug in Großsachsen erfreuen. Der Sing- und Volkstanzkreis Leutershausen (SVK) veranstaltet ihn in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hirschberg. Los geht es am Sonntag, 20. März, um 14.30 Uhr an der Ecke Kirchgasse/Breitgasse im Ortsteil Großsachsen. Wie in den zurückliegenden Jahren werden beim Umzug die von den SVK-Aktiven liebevoll geschmückten Sommer- und der Winterbutzen mitgeführt.

Die Wegstrecke verläuft von der Breitgasse aus über die Jahn- und Schillerstraße hin zum Muldweg und über die Pestalozzistraße zum Platz an der Großsachsener Grundschule. Gegen 15 Uhr wird am Ende des Sommertagszugs auf dem großen Platz an der Großsachsener Grundschule der Winterbutzen in hellen Flammen aufgehen. Mit dabei beim traditionellen Sommertagszug ist in diesem Jahr die Musikkapelle "AM" aus dem Ortsteil Leutershausen. Mit frühlingshaften und bekannten Sommertagsliedern werden die Musiker und Musikerinnen den Umzug begleiten. Damit soll der Winter auch musikalisch vertrieben werden. Zur Teilnahme sind alle Hirschberger Kinder mit ihren Eltern, Omas und Opas eingeladen. Die Organisatoren würden sich freuen, wenn sich die Kinder und ihre Familienangehörigen mit bunten frühlingshaften Motiven und dem traditionellen Sommertagsstecken an dem Umzug beteiligen und sich bereits beim Startpunkt an der Kirchgasse anschließen.

Belege über diesen traditionellen Kurpfälzer Festtag gehen zurück bis ins 17. Jahrhundert. Bereits zu jener Zeit wurde ein bunter Umzug mit dem Sommertagsstecken in vielen Ortschaften durchgeführt. Die Kinder hatten schon damals ihren Haselnussstecken mit bunten Bändern oder auch bunten Schleifchen Papier geschmückt.

Die Spitze war dabei stets mit einer Hefebrezel, einem ausgeblasenen Ei und einem kleinen Sträußchen Buchs geschmückt. Beim Verbrennen des Winterbutzens werden dann gemeinsam alle Sommertagsstecken gegen den Himmel gestreckt. Mit dieser Geste soll der Winter vertrieben werden, und der Frühling sollte nun endlich Einzug halten.

Alle Kinder, die am Sommertagszug teilnehmen, dürfen sich am Ende der Veranstaltung über Sommertagsbrezeln freuen. Diese stiftet die Gemeinde Hirschberg. Die Veranstaltung findet unter der Berücksichtigung der 3 G-Regel statt.