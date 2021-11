Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Immer wieder sehen die Menschen Sigrun Schäfer verblüfft an, wenn sie ihr Alter verrät. Das kennt sie gar nichts anders, doch seit die 92-Jährige ein neues Fahrzeug ihr Eigen nennt, kommen viele aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Denn die fidele Frau hat einen schicken weißen Flitzer geleast: einen Tesla Model 3, der gerade in der Garage an der Steckdose hängt, als die RNZ mit ihr spricht.

"Ich war kürzlich beim Einkaufen und habe zwei Männer gebeten, mich durchzulassen, damit ich zu meinem Fahrzeug kann. Die sind fast umgefallen", erzählt Sigrun Schäfer lachend. Überhaupt blitzt der Schalk aus ihren Augen; man merkt, sie lacht gern. Und sie interessiert sich für Politik, über die sie manchmal nur den Kopf schütteln kann. "Das geht hier alles viel zu langsam", krittelt sie. Sei es bei der Digitalisierung oder der Elektro-Mobilität. Nicht verstehen kann sie auch Menschen, die sich in letzter Zeit noch ein Dieselauto angeschafft hätten.

Für Sigrun Schäfer war spätestens als ihr Enkel mit einem Carsharing-Elektro-Auto vorfuhr, klar: So eines will ich auch. Restlos überzeugt hat sie dann der weiße Tesla Model 3, den sich ihr Sohn Manuel angeschafft hat. "Er hat allerdings einen mit Longrange-Akku", erzählt die 92-Jährige. Sprich, die Reichweite ist größer als bei ihrem Tesla. Aber immerhin 300 Kilometer am Stück kann sie zurücklegen, wenn der Akku vollgeladen ist.

Sigrun Schäfer hat auch schon einige Ausflüge mit dem schicken Fahrzeug unternommen. Zum Beispiel zu ihrem Sohn Manuel, der in Schwäbisch Hall wohnt. Oder in den Odenwald. "Das war toll, ich liebe den Wald und die Natur", schwärmt die Rentnerin. Geboren ist sie in Mannheim, in Ludwigshafen aufgewachsen und hat später in Neckargemünd und Heidelberg gewohnt.

Seit 37 Jahren lebt sie jetzt in Hirschberg-Großsachsen. Und eigentlich fühlt sie sich hier auch wohl, aber sie kann sich vorstellen, irgendwann einmal in ein Altenheim in Schwäbisch Hall zu gehen, um in der Nähe ihres Sohnes und ihrer Tochter zu sein. "Eigentlich wollte ich nie dorthin ziehen, weil ich Schwäbisch gar nicht mag, aber die sprechen ja dort Hohenlohisch", sagt sie, die sich selbst als "Pfälzerin" bezeichnet, schmunzelnd.

Dass sie über einen Umzug ins Altenheim nachdenkt, findet sie selbstverständlich: "Ich will ja keine Probleme machen." Aber noch scheint dieser Zeitpunkt sowieso weit weg zu sein, denn Sigrun Schäfer lebt weitgehend eigenständig, hat zwar Unterstützung durch eine Putzfrau, macht aber vieles im Haushalt noch selbst wie Kochen oder die Wäsche. "Ich höre und sehe ja auch noch gut", meint die muntere, schlanke Frau. Sie hält sich fit durch tägliche Spaziergänge, geht auf den Ergometer und macht Gymnastik. Bis auf ein paar Zipperlein ist sie körperlich fit. "Das sind auch die guten Gene", ist sie überzeugt.

Schon ihr Vater sei erst mit 96 Jahren gestorben. Und weil sie eben so fit ist, sieht sie auch keine Probleme mit dem Autofahren in dem Alter. "Jeder sollte das so lange tun können, wie er es eben kann", findet Sigrun Schäfer. Sie hatte sich selbst mal eine Grenze von 90 Jahren gesetzt, "aber jetzt werden’s halt ein paar mehr". Das Auto hat sie für drei Jahre geleast, "dann schauen wir mal weiter".

Wer jetzt aber glaubt, Sigrun Schäfer sei aufgrund ihres Alters eher gemütlich unterwegs, der täuscht sich. "Ich bin schon immer gut gefahren, allerdings auch schon immer rasant", verrät sie – und lacht. "Ich bemühe mich jetzt aber, nicht mehr schneller als 130 km/h zu fahren, sonst ist der Akku so schnell alle." Sie liebt das Fahrgefühl mit ihrem Tesla, den sie nur zwei Wochen nach Bestellung im Oktober in Empfang nehmen konnte. Ihr Sohn baute ihr noch eine schicke Beleuchtung rein, und so flitzt die "Tesla-Oma" durch die Gegend.

Die Bedienung von Tempomat und Autopilot bereiten ihr gar keine Probleme. "Ich bin technisch auch nicht ganz unbegabt", verrät die 92-Jährige schmunzelnd. Wenn man sie so anschaut, so lebensfroh, lustig und klar, dann wünscht man sich insgeheim, dass man selbst mit 92 Jahren noch so gut drauf ist wie die "Tesla-Oma".