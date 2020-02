Vor dem Hotel Krone (l.) hat sich der Wasserrohrbruch am frühen Dienstagmorgen ereignet. Das Hotel selbst ist nicht betroffen, es verfügt über eine Notwasserleitung. Foto: Kreutzer

Hirschberg-Großsachsen. (ans) Vor dem Hotel Krone klafft ein großes Loch, Bagger sind am Werk. Am frühen Dienstagmorgen ist es laut Bauamtsleiter Rolf Pflästerer zu einem Wasserrohrbruch an der Kreuzung B 3/Lobdengaustraße gekommen. Die Bruchstelle konnte schnell ausfindig gemacht werden.

Für die Dauer der Reparaturarbeiten muss die B 3 allerdings halbseitig Richtung Süden, sprich gen Heidelberg, ab dem Marktplatz bis zum Hotel Krone gesperrt werden. In Richtung Norden fließt der Verkehr. Auch die RNV-Linie 5 ist nicht von der Sperrung beeinträchtigt.

Sobald das Wasserrohr repariert und das Loch verfüllt sei, könne die Sperrung wieder aufgehoben werden, sagt der Bauamtsleiter. Dies wird voraussichtlich bis Mittwochmittag der Fall sein. Zunächst war das Ende der Sperrung bereits für Dienstagabend angekündigt worden.

Vom Wasserrohrbruch betroffen sind laut Pflästerer zwei bis drei Häuser in der Kirchgasse. Das Hotel Krone, vor dem sich der Wasserrohrbruch ereignet hat, indes nicht, weil es über eine Notwasserleitung verfügt. Die Umleitung für den B 3-Verkehr von Norden nach Süden erfolgt über den Marktplatz (Riedweg), dann über den Lörscher Weg, die Lobdengaustraße Richtung AVR und schließlich über den Autobahnzubringer L541.

Update: 18. Februar 2020, 20.30 Uhr