Hirschberg-Großsachsen. (wabra/ans) Die langjährige CDU-Vorsitzende Uschi Pschowski, eine liebenswerte und engagierte Kommunalpolitikerin, ist am Donnerstag im Alter von 72 Jahren gestorben. Sie war als rheinische Frohnatur bekannt, ein faires Miteinander lag ihr besonders am Herzen. Aufgrund ihrer ehrlichen und offenen Art war Pschowski über die Parteigrenzen hinweg beliebt.

Im Jahr 1948 erblickte Uschi Pschowski in Eschweiler, nahe der Stadt Aachen, das Licht der Welt. Nach ihrer Schulzeit folgte eine Lehre als kaufmännische Angestellte und später eine Ausbildung als Bürokauffrau. Nach ihrer Heirat mit Ehemann Joachim 1968 kam im Jahr 1970 der erste Nachwuchs, worauf sie ihre berufliche Tätigkeit beendete. Nachdem ihr Mann 1974 eine Stelle als Diplom-Ingenieur im Rhein-Neckar-Kreis übernommen hatte, zog die Familie nach Großsachsen um.

Die Freude am Miteinander und dem ehrenamtlichen Engagement hat das Ehepaar Pschowski in den folgenden Jahren zu vielerlei Ortsvereinen geführt. Während es Ehemann Joachim zum Fußballverein nach Leutershausen zog, wo er einige Jahre Erster Vorsitzender war, engagierte sich seine Frau Uschi beim Turnverein Germania (TVG) Großsachsen. Ab 1979 leitete sie eine Kinderturngruppe und war 1980 Leiterin der Seniorengymnastik. Nach der Fusion der beiden Ortsvereine zur Arbeiterwohlfahrt Hirschberg im November 2017 übernahm Uschi Pschowski hier das Amt der Zweiten Vorsitzenden. Beim Jugendgericht in Mannheim war sie fünf Jahre als Schöffin tätig und fungierte als Beirat im Land- und Forstwirtschafts-Ausschuss der Gemeinde Hirschberg.

Ihr starkes politisches Interesse setze sie getreu ihrem Lebensmotto "Nichts ist so kostbar wie die Freiheit und nichts so wertvoll wie Vertrauen" auch in der CDU Hirschberg um. Im Jahr 2000 wurde sie als Beisitzerin in den Vorstand gewählt und übernahm für mehrere Jahre das Amt als Zweite Vorsitzende. Knapp elf Jahre war sie danach bis Oktober 2020 Erste Vorsitzende. Während ihres langjährigen Engagements hat sie vieles angestoßen und geleistet. Der engagierten CDU-Frau lagen unter anderem die Steigerung der Lebensqualität und der Ausbau von Einrichtungen im Jugend- und Seniorenbereich am Herzen. Für ihr Engagement in Politik und Vereinen erhielt sie zahlreiche Ehrungen.

Christian Würz, CDU-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat, zeigte sich tief betroffen angesichts der Nachricht: "Mit Frau Pschowski haben wir nicht nur eine langjährige Weggefährtin und ehemalige Vorsitzende unseres Gemeindeverbands verloren, sondern auch eine besondere Frau, die durch ihre integrative und fröhliche Art, verbunden mit viel Engagement und einem großen Gemeinsinn vorbildhaft war." Er erinnert sich auch gern daran, wie sehr Pschowski sich etwa um Senioren bemühte, mit ihnen stets den Kontakt hielt. "Unsere Gedanken begleiten sie auf dem letzten Weg", so Würz.